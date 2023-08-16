В четверг, 17 августа, в Кошице (Словакия) на поле местной Футбольной арены состоится ответный матч третьего раунда квалификации Лиги Европы УЕФА, в котором «Днепр-1» сыграет с пражской «Славией». Стартовый свисток 39-летнего испанского арбитра Хесуса Хиль Мансано прозвучит в 21:00 по киевскому времени. В первой встрече команд со счетом 3:0 на своем поле победила «Славия».

Днепр-1

Команда Александра Кучера европейскую кампанию сезона-2023/2024 начала, как известно, раньше, чем взяла старт в Украинской Премьер-лиге нового созыва. В раунде Q2 отбора Лиги чемпионов «Днепру-1» пришлось сойтись с греческим «Панатинаикосом».

К сожалению, греческий барьер оказался для днепрян не по плечу. Проиграв в номинально домашней игре 1:3, а на выезде сыграв вничью 2:2, они попрощались с чемпионским турниром и перешли в Лигу Европы. В его квалификации «Днепр-1» уже успел ярко доказать, что от перестановки мест слагаемых сумма точно не меняется. В первой встрече раунда Q3 Лиги Европы днепровская команда оказалась в нокауте после 0:3 на поле пражской «Славии». Командам предстоит провести ответную встречу, но общий исход их противостояния уже ни у кого не должен вызывать вопросы.

«Днепр-1» между повторной встречей с «Панатинаикосом» в квалификации Лиги чемпионов и первой встрече со «Славией» Прага стартовал у УПЛ-2023/2024. Для начала подопечные Александра Кучера добилась победы над «Полесьем» – 2:1. А вот после поединка с пражанами они во втором матче национального чемпионата не досчитались очков в игре с «Минаем» – 1:1.

Впрочем, очки – то, как говорится, дело наживное. Особенно, если сезон только-только стартовал. Куда болезненнее для «Днепра-1» есть то, что он не так давно лишился своего ударного нападающего Артема Довбика. Он уже вовсю и ударно осваивается в Жироне, а днепровская команда без него имеет проблемы в атаке. Заменить Довбика был призван Александр Филиппов, но его атакующие способности для команды пока остаются загадкой.

Славия Прага

Пражская «Славия» имеет мощную серию игр на старте нового сезона. Открыла она его тремя поединками в национальном чемпионате и взяла в них максимум – 9 очков из девяти. Пражане поочередно обыграли «Градец-Кралове» (2:0 дома), «Ческе Будейовице» (3:1 на выезде) и «Злин» (2:1 на своем поле).

После этого подопечные тренера Йиндржиха Трпишовски в родных стенах разгромили «Днепр-1» в первой игре третьего раунда квалификации Лиги Европы – 3:0. Стоит вспомнить, что матч с днепрянами «Славия» завершала вдесятером. На 58-й минуте партнеров оставил в меньшинстве Огбу, но, как оказалось, эти не подвел, так как под занавес пражане забили третий гол и довели свой перевес до крупного. Единственный минус для «Славии» в удалении Огбу, что он в повторной игре с «Днепром-1» не сыграет.

Уже после встречи с украинским клубом «Славия» в очередном матче чемпионата Чехии победила в четвертый раз. Она на выезде обыграла со счетом 1:0 «Младу» Болеслав. В общем, сейчас пражане в турнирной таблице чешской Лиги 1 делят вместе со «Спартой» из Праги первое место. Обе команды имеют по 12 очков из 12-ти возможных.

Ориентировочные составы:

«Днепр-1»: Кинарейкин – Адамюк, Сваток, Сарапий, Кравец, Бабенко, Рубчинский, Гуцуляк, Пихаленок, Леднев, Филиппов.

«Славия» Прага: Коларж – Масопуст, Голеш, Усу, Провод, Шевчик, Дорли, Томич, Лингр, Юречка, Хитил.

Прогноз на противостояние

Игроки «Днепра-1», если объективно, могут мечтать только о локальном успехе в противостоянии со «Славией», а никак не о глобальной победе. Их шансы на выход в следующий раунд квалификации Лиги Европы уменьшились до минимума с каждым пропущенным голом в первой игре в Праге. 0:3 на выезде – это много, это болезненно.

Есть небольшая надежда на то, что в номинально домашней игре «Днепр-1» все же сыграет лучше. С верой в команду Кучера можно поставить на то, что она не проиграет, то есть – в матче будет 1Х.

17 августа, четверг