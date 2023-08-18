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Лига Европы
Днепр-1
17.08.2023 21:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:3 1 : 1
Славия Прага Проходит дальше
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Лига Европы
18 августа 2023, 00:40 | Обновлено 18 августа 2023, 00:50
174
2

КУЧЕР: «Когда 5 часов проводишь в дороге, восстановиться не всегда выходит»

Главный тренер СК «Днепр-1» дал пресс-конференцию после матча со «Славией»

18 августа 2023, 00:40 | Обновлено 18 августа 2023, 00:50
174
2
КУЧЕР: «Когда 5 часов проводишь в дороге, восстановиться не всегда выходит»
СК Днепр-1. Александр Кучер

Головний тренер СК «Дніпро-1» Олександр Кучер дав прес-конференцію після матчу-відповіді кваліфікації Q3 Ліги Європи проти празької «Славії» (1:1):

– Якщо порівнювати два матчі, то видно було, що сьогодні на полі була команда. Хлопці не поступилися у боротьбі «Славії», намагалися грати, прагнули перемогти, але пропущений гол зламав трохи нас. Все ж таки за рахунку 1:0 шанси ще були, і був момент у нас. Звісно, що не хотілося пропускати так швидко, але ми вірили у перемогу.

– В цілому, що можете сказати про минулі єврокубкові матчі сезону, які склались не дуже вдало?

– Важко аналізувати. Чотири матчі у нас були і єврокубках з гарними командами. У нас були великі переїзди. Звісно, що важко відновлюватися, тому що коли ти п’ять годин проводиш в дорозі, приїжджаєш і відновитися не завжди виходить.

– Тепер вашим суперником стане «Спартак» з Трнави. Що можете про нього сказати?

– Будемо ще вивчати, дивитися. Першу гру «Спартак» програв, а зараз була для них домашня гра і результат міг бути, як на їх користь, так і на користь «Леха», Вже чекали на завершення матчу, щоб дізнатися з ким саме будемо грати.

– Те, що відстань між Трнавою і Кошицями не дуже велика – це плюс для вас?

– В цьому випадку звісно, якщо відстань невелика між містами, то це для нас плюс. З минулого гостьового єврокубкового матчу ми поверталися 16 годин і нам залишалося тільки поспати перед наступною грою.

– Як ви вважаєте, «Спартак» Трнава – це сильний суперник?

– В таких турнірах легких суперників не буває. Усі віддають всі сили і емоції заради таких матчів. У нас буде нелегке протистояння. Будемо вивчати суперника, але точно знаю, що легко нам не буде.

– Який стан зараз у Пуріти?

– Він грав з «Минаєм», виходив на заміну. Набирає кондиції після травми і йому ще важко. Ми бачимо, як він тренується, набирає форму і ми, звичайно, будемо давати йому час.

Дніпро-1 – Славія. Прес-конференція Олександра Кучера

События матча

52’
ГОЛ ! Мяч забил Вацлав Юречка (Славия Прага).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Валентин Рубчинський (Днепр-1).
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Лига Европы Александр Кучер пресс-конференция Славия Прага Днепр-1 Днепр-1 - Славия
Источник СК Днепр-1
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Николай Оноприенко
правильно нефиг по европе ездить, устали. сидите в Ужгороде сосите бибу 
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+1
Alex T
Румына наслушался и решил скопировать?
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+1
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