Динамо хотело перенести матч с Днепром-1 в другой город. Известно решение

27 апреля состоится матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги между командами «Днепр-1» и «Динамо».

Как сообщает Telegram-канал «Динамо Киев Inside», руководство киевского клуба хотело перенести этот поединок в другой город.

Однако «Днепр-1», который является принимающей стороной, отказал «бело-синим». Встреча пройдет на стадионе «Днепр-Арена» в Днепре. Старт игры – 13:00 по Киеву.

А вот молодежные команды этих двух клубов проведут поединок 26-го тура чемпионата Украины U-19 в Киеве днем ранее, в пятницу (26 апреля). Руководства коллективов сумели договориться.

Сейчас «Динамо» занимает второе место в таблице УПЛ 2023/24 с 54 очками. У лидера «Шахтера» на 4 пункта больше – 58. «Днепр-1» с 45 баллами располагается на 4-й позиции.

Ранее стало известно, кто рассудит матч «Днепр-1» – «Динамо» Киев.