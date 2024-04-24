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Украина. Премьер лига
24 апреля 2024, 13:26 |
338
1

Иванов рассудит Днепр-1 и Динамо, а также другие арбитры игр 26 тура УПЛ

Назначены официальные лица на матчи высшего отечественного дивизиона

24 апреля 2024, 13:26 |
338
1
Иванов рассудит Днепр-1 и Динамо, а также другие арбитры игр 26 тура УПЛ
ФК Верес. Юрий Иванов

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола опубликовал назначение официальных лиц на матчи 26-го тура Украинской Премьер-лиги, которые были определены с помощью жеребьевки.

Среди прочего игру «Днепр-1» – «Динамо», которая состоится 27 апреля, будет судить Юрий Иванов из Донецкой области, а матч ЛНЗ – «Шахтер» (27 апреля) доверено судить Виктору Копиевскому из Кропивницкого.

Украинская Премьер-Лига. 26-й тур

27 апреля

«Днепр-1» – «Динамо». Арбитр – Юрий Иванов (Донецкая область), арбитр ВАР – Александр Омельченко (Славянск)

«Минай» – «Черноморец». Арбитр – Денис Резников (Каменское), арбитр ВАР – Андрей Коваленко (Полтава)

ЛНЗ – «Шахтер». Арбитр – Виктор Копиевский (Кропивницкий), арбитр ВАР – Максим Козыряцкий (Запорожье)

«Рух» – «Вересок». Арбитр – Александр Соловьян (Киевская область), арбитр ВАР – Игорь Пасхал (Херсон)

28 апреля

«Заря» – «Оболонь». Арбитр – Александр Афанасьев (Харьков), арбитр ВАР – Виталий Романов (Днепр)

«Колос» – «Александрия». Арбитр – Алексей Деревинский (Хмельницкий), арбитр ВАР – Дмитрий Панчишин (Харьков)

«Кривбасс» – «Металлист 1925». Арбитр – Александр Шандор (Львов), арбитр ВАР – Роман Блавацкий (Львов)

29 апреля

«Полесье» – «Ворскла». Арбитр – Николай Балакин (Киевская область), арбитр ВАР – Владимир Новохатний (Черкассы)

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Украинская Премьер-лига судейские назначения Комитет арбитров УАФ Юрий Иванов Виктор Копиевский Днепр-1 Динамо Киев ЛНЗ Черкассы Шахтер Донецк Минай Черноморец Одесса Рух Львов Верес Ровно Заря Луганск Оболонь Киев Александрия Колос Ковалевка Кривбасс Кривой Рог Металлист 1925 Полесье Житомир Ворскла Полтава
Юрій Вишневський Источник: Комитет арбитров УАФ
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ErichШевченкоMaria
ааааааааааааааааааааааа   всё пропало! 
Судья  из Макеевки, а ВАР из Славянска.
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