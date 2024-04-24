Иванов рассудит Днепр-1 и Динамо, а также другие арбитры игр 26 тура УПЛ
Назначены официальные лица на матчи высшего отечественного дивизиона
Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола опубликовал назначение официальных лиц на матчи 26-го тура Украинской Премьер-лиги, которые были определены с помощью жеребьевки.
Среди прочего игру «Днепр-1» – «Динамо», которая состоится 27 апреля, будет судить Юрий Иванов из Донецкой области, а матч ЛНЗ – «Шахтер» (27 апреля) доверено судить Виктору Копиевскому из Кропивницкого.
Украинская Премьер-Лига. 26-й тур
27 апреля
«Днепр-1» – «Динамо». Арбитр – Юрий Иванов (Донецкая область), арбитр ВАР – Александр Омельченко (Славянск)
«Минай» – «Черноморец». Арбитр – Денис Резников (Каменское), арбитр ВАР – Андрей Коваленко (Полтава)
ЛНЗ – «Шахтер». Арбитр – Виктор Копиевский (Кропивницкий), арбитр ВАР – Максим Козыряцкий (Запорожье)
«Рух» – «Вересок». Арбитр – Александр Соловьян (Киевская область), арбитр ВАР – Игорь Пасхал (Херсон)
28 апреля
«Заря» – «Оболонь». Арбитр – Александр Афанасьев (Харьков), арбитр ВАР – Виталий Романов (Днепр)
«Колос» – «Александрия». Арбитр – Алексей Деревинский (Хмельницкий), арбитр ВАР – Дмитрий Панчишин (Харьков)
«Кривбасс» – «Металлист 1925». Арбитр – Александр Шандор (Львов), арбитр ВАР – Роман Блавацкий (Львов)
29 апреля
«Полесье» – «Ворскла». Арбитр – Николай Балакин (Киевская область), арбитр ВАР – Владимир Новохатний (Черкассы)
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