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  4. Сергей ПУЧКОВ: «У Днепра-1 сдулись колеса»
Украина. Премьер лига
23 апреля 2024, 17:03 |
539
0

Сергей ПУЧКОВ: «У Днепра-1 сдулись колеса»

Известный специалист прокомментировал последние результаты днепрян в УПЛ

23 апреля 2024, 17:03 |
539
0
Сергей ПУЧКОВ: «У Днепра-1 сдулись колеса»
СК Днепр-1

Известный футбольный специалист Сергей Пучков прокомментировал последние результаты «Днепра-1» в Украинской Премьер-лиге.

– Если в осенней части чемпионата игра «Днепра-1» давала основания специалистам вести речь о борьбе за чемпионство, то весной команду как будто подменили.

– Понять трудно. Осенью все было в их руках, и все надеялись, что «Днепр-1» (впрочем, как и «Кривбасс») будет претендовать на золотые награды, однако где-то «сдулись колеса». Что именно стало причиной – неизвестно. Видимо, дух победителей днепряне не до конца приобрели. Скорее всего, в психологическом плане они недоработали. А перестроиться сейчас трудно. И теперь у «Днепра-1» вместе с «Кривбассом» и «Рухом» будет идти борьба за еврокубковые путевки.

Сейчас «Днепр-1» занимает 4-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 45 очков в 25 турах чемпионата.

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Сергей Пучков Днепр-1 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Вербинський Источник: UA-Football
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