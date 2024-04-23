Сергей ПУЧКОВ: «У Днепра-1 сдулись колеса»

Известный футбольный специалист Сергей Пучков прокомментировал последние результаты «Днепра-1» в Украинской Премьер-лиге.

– Если в осенней части чемпионата игра «Днепра-1» давала основания специалистам вести речь о борьбе за чемпионство, то весной команду как будто подменили.

– Понять трудно. Осенью все было в их руках, и все надеялись, что «Днепр-1» (впрочем, как и «Кривбасс») будет претендовать на золотые награды, однако где-то «сдулись колеса». Что именно стало причиной – неизвестно. Видимо, дух победителей днепряне не до конца приобрели. Скорее всего, в психологическом плане они недоработали. А перестроиться сейчас трудно. И теперь у «Днепра-1» вместе с «Кривбассом» и «Рухом» будет идти борьба за еврокубковые путевки.

Сейчас «Днепр-1» занимает 4-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 45 очков в 25 турах чемпионата.