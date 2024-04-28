Олег Дулуб: «Боялись играть в футбол против Шахтера»

Главный тренер черкасского ЛНЗ Олег Дулуб прокомментировал поражение своей команды в матче 26 тура УПЛ против донецкого «Шахтера» (0:3).

– Неприятный исход матча. Что из запланированного не удалось?

– В первую очередь – не удалось забить гол, а также то, что мы на ровном месте допускали ошибки.

– Какие самые главные ошибки, по вашему мнению?

– По моему мнению, мы боялись играть в футбол в матче против «Шахтера», это самое главное.

– Во втором тайме ЛНЗ играл активнее, что не удалось во втором тайме с реализацией?

– Не удалось забить гол, хорошо играл Ризнык, было 2 момента, так получилось.

– Что произошло в эпизоде с Марино Пушичем?

– Без комментариев, это эмоции, – сказал Дулуб.