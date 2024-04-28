Олег Дулуб: «Боялись играть в футбол против Шахтера»
Тренер ЛНЗ прокомментировал поражение в матче против донецкой команды
Главный тренер черкасского ЛНЗ Олег Дулуб прокомментировал поражение своей команды в матче 26 тура УПЛ против донецкого «Шахтера» (0:3).
– Неприятный исход матча. Что из запланированного не удалось?
– В первую очередь – не удалось забить гол, а также то, что мы на ровном месте допускали ошибки.
– Какие самые главные ошибки, по вашему мнению?
– По моему мнению, мы боялись играть в футбол в матче против «Шахтера», это самое главное.
– Во втором тайме ЛНЗ играл активнее, что не удалось во втором тайме с реализацией?
– Не удалось забить гол, хорошо играл Ризнык, было 2 момента, так получилось.
– Что произошло в эпизоде с Марино Пушичем?
– Без комментариев, это эмоции, – сказал Дулуб.
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