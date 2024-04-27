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  4. Шон ДАЙЧ: «Миколенко нанес себе немного больший вред, чем мы надеялись»
Англия
27 апреля 2024, 23:40 |
1291
1

Шон ДАЙЧ: «Миколенко нанес себе немного больший вред, чем мы надеялись»

Главный тренер «Эвертона» не уверен, что украинец скоро вернется на поле

27 апреля 2024, 23:40 |
1291
1
Шон ДАЙЧ: «Миколенко нанес себе немного больший вред, чем мы надеялись»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Главный тренер «Эвертона» Шон Дайч после победы над «Брентфордом» (1:0) рассказал, насколько тяжелой является травма Виталия Миколенко.

«Нам нужно еще подождать и увидеть. Я не думаю, что он выбыл на короткий срок, однако мы еще не имеем полной картины его травмы. Миколенко остается в хорошем настроении.

Он пытался сделать как лучше для команды, доиграть до конца, но не смог этого достичь. К сожалению, он нанес себе немного больший вред, чем мы надеялись», – сказал Дайч.

Украинский защитник «ирисок» получил неприятную травму в перенесенном матче 29-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (2:0).

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Эвертон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Виталий Миколенко Шон Дайч Эвертон - Ливерпуль Брентфорд
Владимир Клепач Источник: ФК Эвертон
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