Шон ДАЙЧ: «Миколенко нанес себе немного больший вред, чем мы надеялись»

Главный тренер «Эвертона» Шон Дайч после победы над «Брентфордом» (1:0) рассказал, насколько тяжелой является травма Виталия Миколенко.

«Нам нужно еще подождать и увидеть. Я не думаю, что он выбыл на короткий срок, однако мы еще не имеем полной картины его травмы. Миколенко остается в хорошем настроении.

Он пытался сделать как лучше для команды, доиграть до конца, но не смог этого достичь. К сожалению, он нанес себе немного больший вред, чем мы надеялись», – сказал Дайч.

Украинский защитник «ирисок» получил неприятную травму в перенесенном матче 29-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (2:0).