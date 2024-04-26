Никакой Фиорентины? Клуб Малиновского может сохранить своего тренера

Клуб украинца Руслана Малиновского, «Дженоа», близок к тому, чтобы сохранить своего главного тренера, Альберто Джилардино. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Генуэзский клуб предложил ему новый контракт на три года. Зарплата Джилардино по новому соглашению вырастет в два раза – с 500 тысяч до одного миллиона евро в год.

В услугах Джилардино была заинтересована «Фиорентина». Однако сейчас 41-летний итальянский специалист склоняется к тому, чтобы остаться в своем нынешнем клубе еще как минимум на один сезон.