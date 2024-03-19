Тренер Малиновского по Дженоа может пойти на повышение
Интерес к специалисту проявляет «Фиорентина»
Главный тренер «Дженоа» Альберто Джилардино может покинуть генуэзский клуб ближайшим летом. Об этом сообщает известный инсайдер Николо Скира.
По его информации, он находится в шорт-листе «Фиорентины». Тосканский клуб принял решение в конце сезона прекратить сотрудничество с нынешним тренером команды, Винченцо Итальяно.
Джилардино возглавляет «Дженоа» с декабря 2022 года. На данный момент команда идет 12-й в турнирной таблице Серии А. Ранее сообщалось об интересе к Джилардино со стороны «Милана» и «Ювентуса».
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