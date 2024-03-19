Тренер Малиновского по Дженоа может пойти на повышение

Главный тренер «Дженоа» Альберто Джилардино может покинуть генуэзский клуб ближайшим летом. Об этом сообщает известный инсайдер Николо Скира.

По его информации, он находится в шорт-листе «Фиорентины». Тосканский клуб принял решение в конце сезона прекратить сотрудничество с нынешним тренером команды, Винченцо Итальяно.

Джилардино возглавляет «Дженоа» с декабря 2022 года. На данный момент команда идет 12-й в турнирной таблице Серии А. Ранее сообщалось об интересе к Джилардино со стороны «Милана» и «Ювентуса».