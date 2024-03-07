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  4. Наставник Малиновского по Дженоа может возглавить Милан или Ювентус
Италия
07 марта 2024, 19:42 |
338
0

Наставник Малиновского по Дженоа может возглавить Милан или Ювентус

Два топ-клуба рассматривают кандидатуру Альберто Джилардино

07 марта 2024, 19:42 |
338
0
Наставник Малиновского по Дженоа может возглавить Милан или Ювентус
Getty Images/Global Images Ukraine. Альберто Джилардино

Ближайшим летом сразу два итальянских топ-клуба – «Милан» и «Ювентус» – могут сменить главных тренеров: будущее как Стефано Пиоли, так и Массимилиано Аллегри под вопросом.

Оба клуба уже занимаются поиском нового наставника. В шорт-листах обеих клубов присутствует имя главного тренера «Дженоа» Альберто Джилардино.

При этом сам генуэзский клуб не хочет отпускать чемпиона мира-2006, и намерен предложить ему новый контракт. Напомним, 21-летний Джилардино выступал за «Милан» в качестве игрока в 2005 – 2008 годах.

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Альберто Джилардино Милан Ювентус Дженоа Серия A чемпионат Италии по футболу
Источник Calciomercato
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