Наставник Малиновского по Дженоа может возглавить Милан или Ювентус
Два топ-клуба рассматривают кандидатуру Альберто Джилардино
Ближайшим летом сразу два итальянских топ-клуба – «Милан» и «Ювентус» – могут сменить главных тренеров: будущее как Стефано Пиоли, так и Массимилиано Аллегри под вопросом.
Оба клуба уже занимаются поиском нового наставника. В шорт-листах обеих клубов присутствует имя главного тренера «Дженоа» Альберто Джилардино.
При этом сам генуэзский клуб не хочет отпускать чемпиона мира-2006, и намерен предложить ему новый контракт. Напомним, 21-летний Джилардино выступал за «Милан» в качестве игрока в 2005 – 2008 годах.
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