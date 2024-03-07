Наставник Малиновского по Дженоа может возглавить Милан или Ювентус

Ближайшим летом сразу два итальянских топ-клуба – «Милан» и «Ювентус» – могут сменить главных тренеров: будущее как Стефано Пиоли, так и Массимилиано Аллегри под вопросом.

Оба клуба уже занимаются поиском нового наставника. В шорт-листах обеих клубов присутствует имя главного тренера «Дженоа» Альберто Джилардино.

При этом сам генуэзский клуб не хочет отпускать чемпиона мира-2006, и намерен предложить ему новый контракт. Напомним, 21-летний Джилардино выступал за «Милан» в качестве игрока в 2005 – 2008 годах.