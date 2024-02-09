Верят в молодого специалиста. Дженоа хочет продлить Джилардино

Руководство «Дженоа» планирует продлить контракт с Альберто Джилардино, сообщает Николо Скира.

Специалист может получить контракт до 2026 или 2027 года. Нынешний договор между сторонами действует до конца сезона 2024/2025.

Сообщается, что интерес к молодому тренеру проявляют «Монца» и «Фиорентина».

41-летний тренер начал карьеру в 2019 году. За это время он успел поработать с «Реззато», «Про Веричели», «Сиеной» и «Дженоа» U19.

Клуб из Генуи после 23-х туров идет на 11-м месте. У команди Руслана Малиновского 29 баллов.