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Италия
09 февраля 2024, 03:49 | Обновлено 09 февраля 2024, 03:53
104
0

Верят в молодого специалиста. Дженоа хочет продлить Джилардино

Руководство «Дженоа» довольно работой молодого тренера

09 февраля 2024, 03:49 | Обновлено 09 февраля 2024, 03:53
104
0
Верят в молодого специалиста. Дженоа хочет продлить Джилардино
Getty Images/Global Images Ukraine. Альберто Джилардіно

Руководство «Дженоа» планирует продлить контракт с Альберто Джилардино, сообщает Николо Скира.

Специалист может получить контракт до 2026 или 2027 года. Нынешний договор между сторонами действует до конца сезона 2024/2025.

Сообщается, что интерес к молодому тренеру проявляют «Монца» и «Фиорентина».

41-летний тренер начал карьеру в 2019 году. За это время он успел поработать с «Реззато», «Про Веричели», «Сиеной» и «Дженоа» U19.

Клуб из Генуи после 23-х туров идет на 11-м месте. У команди Руслана Малиновского 29 баллов.

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Альберто Джилардино Дженоа чемпионат Италии по футболу продление контракта
Источник Николо Скира
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