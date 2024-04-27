В 26-м туре украинской Премьер-Лиги на стадионе «Левый берег» Киевской области луганская «Заря» будет принимать «Оболонь». В турнирной таблице оппоненты находятся недалеко друг от друга. Будущие хозяева поля расположились на 11-м месте, имея в своем активе после 24 матчей 26 очков. А столичный клуб перед этим туром шел 13-м, набрав 21 очко, но и сыграв на один поединок больше.

Заря

Еще две недели назад подопечные Юрия Коваля чувствовали себя относительно в безопасности, что касается зоны вылета и переходных матчей. Однако после двух поражений от «Шахтера», где «Заря» очков не набирала, а все аутсайдеры дружно сыграли вничью, ситуация немного изменилась.

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Теперь от 14-го места, занимаемого «Вересом», луганский коллектив отделяет 6 очков (это расстояние двух побед), а от «Оболони», с которой сейчас предстоит сыграть, и того меньше - 5 очков. Так что о благополучии говорить еще рано, тем более, что у тренерского штаба постоянно возникают проблемы то с травмированными игроками, то с недисциплинированными. К примеру, в предыдущем поединке с горняками не могли играть из-за дисквалификации Арсений Батагов, Джордан и Герреро, а в предстоящей игре по той же причине не сможет выйти на поле основной голкипер Александр Сапутин, получивший красную карточку на последних минутах матча с «Шахтером».

Впрочем, «Заря» уже не раз доказывала, что имеет ресурсы для того, чтобы не замечать такие потери. К тому же, уже готов помочь своим партнерам вратарь Дмитрий Мацапура, который долго лечился после тяжелой травмы. Да и еще один страж ворот Никита Турбаевский совсем не новичок и уже имеет достаточно большой опыт выступления как в клубном футболе, так и в юношеских сборных Украины разных возрастов.

Оболонь

Так получилось, что киевляне пять матчей подряд играют с прямыми конкурентами в борьбе за выживание. И если бы они провели их успешно, то уже могли бы не беспокоиться об угрозе вылета. Но три поединка (с «Минаем», «Александрией» и «Металлистом 1925») подопечные Валерия Иващенко завершили вничью, а «Вересу» и вовсе проиграли 0:3.

Поэтому встреча с «Зарей» для «Оболони» тоже очень важна и победа в этой игре приблизит киевскую команду к оппонентам в турнирной таблице. И, наоборот, поражение с учетом того, что конкуренты будут набирать очки, только усугубит положение пивоваров в турнирной таблице.

И еще. По количеству забитых мячей (16) киевская команда занимает последнее место в Премьер-Лиге. И это при том, что в ее составе играет Руслан Черненко с потрясающим ударом. Он наглядно продемонстрировал всем в игре с харьковчанами, как надо забивать, отметившись красивейшим голом с дальней дистанции. Была надежда тренерского штаба на Ивана Вишневского, пришедшего зимой из «Миная», но он пока так ни разу не отличился в новом клубе. Не так часто, всего два раза в весенней части чемпионата, поражал ворота соперников еще один форвард Игорь Краснопир.

Статистика матчей

Поединок первого круга этих соперников проходил в Киеве на стадионе «Оболонь-Арена» и получился довольно результативным. Со счетом 4:2 победу одержали гости. У них авторами забитых мячей стали Герреро (дважды), Батагов и Антюх, а у киевлян дубль оформил Суханов. Кстати, та встреча стала первой «Оболони» и «Зари» на уровне Премьер-Лиги и пока единственной.

Ориентировочные составы:

«Заря»: Турбаевский, Бутко, Батагов, Джордан, Вантух, Дришлюк, Антюх, Кирюханцев, Мишнев, Яцык, Герреро

«Оболонь»: Федоривский, Осман, Дубко, Приймак, Лукьянчук, Грисьо, Мороз, Черненко, Чернов, Тарануха, Краснопир

Прогноз на противостояние:

Скорее всего, игровое преимущество в этом матче будет на стороне «Зари», а «Оболонь» больше будет действовать на контратаках. Могут забить и те, и другие. Поэтому поставим на победу луганской команды 2:1.

28 апреля, воскресенье