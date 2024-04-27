Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Заря – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Чемпионат Украины
Заря
28.04.2024 13:00 - : -
Оболонь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
27 апреля 2024, 13:25 | Обновлено 27 апреля 2024, 13:54
60
0

Заря – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Команды разделяют всего пять очков, поэтому победа киевлян приблизит их в таблице к соперникам

27 апреля 2024, 13:25 | Обновлено 27 апреля 2024, 13:54
60
0
Заря – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В 26-м туре украинской Премьер-Лиги на стадионе «Левый берег» Киевской области луганская «Заря» будет принимать «Оболонь». В турнирной таблице оппоненты находятся недалеко друг от друга. Будущие хозяева поля расположились на 11-м месте, имея в своем активе после 24 матчей 26 очков. А столичный клуб перед этим туром шел 13-м, набрав 21 очко, но и сыграв на один поединок больше.

Заря

Еще две недели назад подопечные Юрия Коваля чувствовали себя относительно в безопасности, что касается зоны вылета и переходных матчей. Однако после двух поражений от «Шахтера», где «Заря» очков не набирала, а все аутсайдеры дружно сыграли вничью, ситуация немного изменилась.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Теперь от 14-го места, занимаемого «Вересом», луганский коллектив отделяет 6 очков (это расстояние двух побед), а от «Оболони», с которой сейчас предстоит сыграть, и того меньше - 5 очков. Так что о благополучии говорить еще рано, тем более, что у тренерского штаба постоянно возникают проблемы то с травмированными игроками, то с недисциплинированными. К примеру, в предыдущем поединке с горняками не могли играть из-за дисквалификации Арсений Батагов, Джордан и Герреро, а в предстоящей игре по той же причине не сможет выйти на поле основной голкипер Александр Сапутин, получивший красную карточку на последних минутах матча с «Шахтером».

Впрочем, «Заря» уже не раз доказывала, что имеет ресурсы для того, чтобы не замечать такие потери. К тому же, уже готов помочь своим партнерам вратарь Дмитрий Мацапура, который долго лечился после тяжелой травмы. Да и еще один страж ворот Никита Турбаевский совсем не новичок и уже имеет достаточно большой опыт выступления как в клубном футболе, так и в юношеских сборных Украины разных возрастов.

Оболонь

Так получилось, что киевляне пять матчей подряд играют с прямыми конкурентами в борьбе за выживание. И если бы они провели их успешно, то уже могли бы не беспокоиться об угрозе вылета. Но три поединка (с «Минаем», «Александрией» и «Металлистом 1925») подопечные Валерия Иващенко завершили вничью, а «Вересу» и вовсе проиграли 0:3.

Поэтому встреча с «Зарей» для «Оболони» тоже очень важна и победа в этой игре приблизит киевскую команду к оппонентам в турнирной таблице. И, наоборот, поражение с учетом того, что конкуренты будут набирать очки, только усугубит положение пивоваров в турнирной таблице.

И еще. По количеству забитых мячей (16) киевская команда занимает последнее место в Премьер-Лиге. И это при том, что в ее составе играет Руслан Черненко с потрясающим ударом. Он наглядно продемонстрировал всем в игре с харьковчанами, как надо забивать, отметившись красивейшим голом с дальней дистанции. Была надежда тренерского штаба на Ивана Вишневского, пришедшего зимой из «Миная», но он пока так ни разу не отличился в новом клубе. Не так часто, всего два раза в весенней части чемпионата, поражал ворота соперников еще один форвард Игорь Краснопир.

Статистика матчей

Поединок первого круга этих соперников проходил в Киеве на стадионе «Оболонь-Арена» и получился довольно результативным. Со счетом 4:2 победу одержали гости. У них авторами забитых мячей стали Герреро (дважды), Батагов и Антюх, а у киевлян дубль оформил Суханов. Кстати, та встреча стала первой «Оболони» и «Зари» на уровне Премьер-Лиги и пока единственной.

Ориентировочные составы:

«Заря»: Турбаевский, Бутко, Батагов, Джордан, Вантух, Дришлюк, Антюх, Кирюханцев, Мишнев, Яцык, Герреро

«Оболонь»: Федоривский, Осман, Дубко, Приймак, Лукьянчук, Грисьо, Мороз, Черненко, Чернов, Тарануха, Краснопир

Прогноз на противостояние:

Скорее всего, игровое преимущество в этом матче будет на стороне «Зари», а «Оболонь» больше будет действовать на контратаках. Могут забить и те, и другие. Поэтому поставим на победу луганской команды 2:1.

28 апреля, воскресенье

«Заря» – «Оболонь»
Киевская область. Стадион «Левый берег». 13:00
ТВ-трансляция на телеканале УПЛ ТВ
ЗАРЯ - ОБОЛОНЬ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Александр Афанасьев (Харьков)
Прогноз Sport.ua — 2:1
Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Тростянец – Локомотив, Скала – ЮКСА, Дружба – Звягель. Смотреть онлайн LIVE
Атлетико – Атлетик. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Ювентус – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Заря Луганск Оболонь Киев прогнозы
Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал без Лунина, договорняк в Первой лиге, расистский скандал с украинцем
Футбол | 27 апреля 2024, 11:05 0
Реал без Лунина, договорняк в Первой лиге, расистский скандал с украинцем
Реал без Лунина, договорняк в Первой лиге, расистский скандал с украинцем

Главные новости за 26 апреля на Sport.ua

Договорной матч в украинском футболе? В УАФ начали официальную проверку
Футбол | 26 апреля 2024, 21:16 23
Договорной матч в украинском футболе? В УАФ начали официальную проверку
Договорной матч в украинском футболе? В УАФ начали официальную проверку

26 апреля Металлист обыграл Кремень 2:1 в 6-м туре Первой лиги в Группе вылета

Анчелотти признался Лунину, почему оставил его в запасе в последнем матче
Футбол | 27.04.2024, 00:08
Анчелотти признался Лунину, почему оставил его в запасе в последнем матче
Анчелотти признался Лунину, почему оставил его в запасе в последнем матче
Как Лунин отреагировал на игру Кепы, вышедшего вместо него в старте Реала
Футбол | 27.04.2024, 08:43
Как Лунин отреагировал на игру Кепы, вышедшего вместо него в старте Реала
Как Лунин отреагировал на игру Кепы, вышедшего вместо него в старте Реала
ФОТО. Легенда Динамо отпраздновал день рождения с красавицей-женой
Футбол | 26.04.2024, 17:21
ФОТО. Легенда Динамо отпраздновал день рождения с красавицей-женой
ФОТО. Легенда Динамо отпраздновал день рождения с красавицей-женой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Установлен неофициальный рекорд мира по полетам на лыжах
ВИДЕО. Установлен неофициальный рекорд мира по полетам на лыжах
25.04.2024, 14:23 1
Зимние виды
Новое направление. Названы два клуба, которые претендуют на Мудрика
Новое направление. Названы два клуба, которые претендуют на Мудрика
25.04.2024, 17:13 37
Футбол
Кубок Азии U-23. Южная Корея не сыграет на Олимпиаде, трудная победа Японии
Кубок Азии U-23. Южная Корея не сыграет на Олимпиаде, трудная победа Японии
26.04.2024, 02:55
Футбол
Лунин с агентом разозлились на Анчелотти. Стали известны причины
Лунин с агентом разозлились на Анчелотти. Стали известны причины
27.04.2024, 00:59 8
Футбол
Источник: Легионеры Шахтера отказались ехать в Одессу на игру с Черноморцем
Источник: Легионеры Шахтера отказались ехать в Одессу на игру с Черноморцем
25.04.2024, 20:28 189
Футбол
Новый претендент на Лунина. Легендарный клуб хочет подписать украинца
Новый претендент на Лунина. Легендарный клуб хочет подписать украинца
26.04.2024, 08:01 6
Футбол
Стало известно, кто в Украине будет транслировать бой Усик – Фьюри
Стало известно, кто в Украине будет транслировать бой Усик – Фьюри
25.04.2024, 14:53 6
Бокс
Анчелотти оценил матч с Реалом Сосьедад, в котором он не выпустил Лунина
Анчелотти оценил матч с Реалом Сосьедад, в котором он не выпустил Лунина
27.04.2024, 07:01 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем