В воскресенье, 28 апреля, в матче 26-го тура Украинской Премьер-лиги встретятся «Заря» и «Оболонь». Поединок состоится в Киевской области на стадионе «Левый берег». Начало запланировано на 13.00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

До начала 26-го тура «Заря» занимала 11 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 26 зачетных баллов. «Оболонь» шла на 13 строчке. Киевская команда набрала 21 очко. Обеим командам нужны зачетные баллы, чтобы обезопасить себя от участия в переходных матчах и вылета из УПЛ.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Оболонь», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.