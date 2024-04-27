Заря – Оболонь. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка чемпионата Украины по футболу
В воскресенье, 28 апреля, в матче 26-го тура Украинской Премьер-лиги встретятся «Заря» и «Оболонь». Поединок состоится в Киевской области на стадионе «Левый берег». Начало запланировано на 13.00.
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До начала 26-го тура «Заря» занимала 11 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 26 зачетных баллов. «Оболонь» шла на 13 строчке. Киевская команда набрала 21 очко. Обеим командам нужны зачетные баллы, чтобы обезопасить себя от участия в переходных матчах и вылета из УПЛ.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Оболонь», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.
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