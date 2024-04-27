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Чемпионат Украины
Заря
28.04.2024 13:00 - : -
Оболонь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
27 апреля 2024, 19:42 | Обновлено 27 апреля 2024, 19:43
58
0

Заря – Оболонь. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка чемпионата Украины по футболу

27 апреля 2024, 19:42 | Обновлено 27 апреля 2024, 19:43
58
0
Заря – Оболонь. Текстовая трансляция матча
ПФЛ. Стадион Левый берег

В воскресенье, 28 апреля, в матче 26-го тура Украинской Премьер-лиги встретятся «Заря» и «Оболонь». Поединок состоится в Киевской области на стадионе «Левый берег». Начало запланировано на 13.00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

До начала 26-го тура «Заря» занимала 11 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 26 зачетных баллов. «Оболонь» шла на 13 строчке. Киевская команда набрала 21 очко. Обеим командам нужны зачетные баллы, чтобы обезопасить себя от участия в переходных матчах и вылета из УПЛ.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Оболонь», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.

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чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Оболонь Киев текстовая трансляция
Олександр Брусенцов
Олександр Брусенцов Sport.ua
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