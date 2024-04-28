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Заря
28.04.2024 13:00 – FT 0 : 0
Оболонь
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Украина. Премьер лига
28 апреля 2024, 14:56 | Обновлено 28 апреля 2024, 15:40
676
4

Плохой результат для обеих команд. Заря и Оболонь сыграли вничью

Киевляне действовали острее, но победить не смогли

28 апреля 2024, 14:56 | Обновлено 28 апреля 2024, 15:40
676
4
Плохой результат для обеих команд. Заря и Оболонь сыграли вничью
ФК Оболонь

В воскресенье, 28 апреля, в матче 26-го тура Украинской Премьер-лиги встретились «Заря» и «Оболонь». Команды начало поединка провели в медленном темпе. Фактически первую половину первого тайма футболисты отыграли «без ворот». Борьба шла преимущественно в центре поля. В этот период был только один более или менее острый момент. Произошел он на второй минуте матча. После навеса с углового Батагов нанес удар головой, мяч пролетел над перекладиной.

Вторая половина тайма была гораздо интереснее. На 24-й минуте Антюх отдал пас в штрафную, Герреро принял мяч и нанес удар, Федоривский отбил. Через минуту мяч оказался в сетке ворот «Зари» после того, как Тарануха вышел один на один с голкипером и переиграл его. Но нападающий «Оболони» находился в положении вне игры.

Едва ли не сразу свой момент для взятия ворот создали хозяева поля. Яцик был с мячом перед штрафной площадкой, отпасовал направо на Кирюханцева, который пытался нанести удар, но ему помешали. Кирюханцев сделал передачу под удар Антюху, но тот не смог хорошо пробить по воротам.

Гости не замедлили ответить. На 31-й минуте Карась пробил с левого фланга примерно с 25-30 метров. Мяч летел «за воротник» Турбаевскому, но голкипер все же дотянулся до него и перевел на угловой. После его розыгрыша Осман пробил из-за пределов штрафной, мяч летел в дальний угол ворот, но попал в штангу.

Через три минуты свой опасный момент создала «Заря». Герреро отдал пас на ход Кирюханцеву, тот с правого края штрафной выполнил навес, Яцик пробил головой, но мяч пролетел рядом с дальней стойкой ворот.

Последнюю в первом тайме возможность забить гол имели киевляне. Мороз после паса с углового пробил из пределов штрафной — защитник «Зари» подстраховал голкипера и выбил летящий в ворота мяч.

ФК Оболонь

Второй тайм прошел примерно по тому же сценарию, что и завершение первой половины игры. Команды действовали на встречных курсах, чуть больше опасных моментов смогли создать гости. На 47-й минуте Краснопир в центре поля выиграл борьбу за мяч и отдал передачу на ход Таранухе. Тот вошел в штрафную и пробил в дальний угол – Турбаевский дотянулся до мяча и перевел его за лицевую линию.

Спустя семь минут уже голкипер «Оболони» спас свою команду. После прострела с левого фланга Лукьянчук промахнулся по мячу, Герреро принял футбольный снаряд и пробил с близкого расстояния – Федоровский сократил угол обстрела и совершил сейв. На 67-й минуте Краснопир с правого фланга отдал пас в штрафную на Тарануху. Тот выиграл борьбу у Джордана и нанес удар, но мяч пролетел над перекладиной.

Последние 5-10 минут матча тяжело дались футболистам обеих команд. Ноги некоторых из них сводили судороги. С повреждением доигрывал поединок голкипер Федоровский, которому было больно наступать на левую ногу. Возможности произвести замену уже не было. Однако хозяева не смогли воспользоваться этим фактом, поскольку в конце встречи не нанесли ни одного удара по воротам «Оболони».

В турнирной таблице «Заря» продолжает опережать «Оболонь» на 5 очков. Однако команда еще не обезопасила себя от зоны вылета и переходных матчей. Хотя еще две недели назад подопечные Юрия Коваля чувствовали себя относительно спокойно. Но после двух поражений от «Шахтера» и ничьей с «Оболонью», а также успешных матчей некоторых команд из подвала турнирной таблицы ситуация несколько изменилась.

Киевляне пять матчей подряд сыграли с прямыми конкурентами в борьбе за выживание. И если бы они провели их успешно, то уже могли бы не беспокоиться об угрозе вылета. Но четыре поединка (с «Минаем», «Александрией», «Металлистом 1925» и «Зарей») подопечные Валерия Иващенко завершили вничью, а «Вересу» вообще проиграли 0:3.

Украинская Премьер-лига. 26 тур.

«Заря» – «Оболонь» – 0:0

Предупреждение: Башич (74).

«Заря»: Турбаевский – Джордан, Батагов, Вантух, Бутко – Хахлев (Дришлюк, 62), Яцик (Горбач, 46), Башич (Мишнев, 79) – Кирюханцев (Жуниор Рейс, 62), Антюх (Мичин, 62) Герреро.

«Оболонь»: Федоривский – Осман (Суханов, 72), Дубко, Карась, Лукьянчук (Нагиев, 72) – Грисьо (Мединский, 46), Мороз (Косовский, 60), Черненко, Чернов (Прокопенко, 55) – Тарануха, Краснопир.

Арбитр: Александр Афанасьев (Харьков).

Стадион: «Левый берег» (Киевская область).

Наши оценки:

Заміни «Заря»: Горбач - 5.5, Дрышлюк - 5.0, Жуниор Рейс - 5.5, Мичин - 5.5, Мишньов - б/о.

Заміни «Оболонь»: Мединский - 5.5, Косовский - 5.5, Нагиєв - 5.5, Прокопенко - 5.0, Суханов - 5.5.

ЗАРЯ - ОБОЛОНЬ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Олександр Брусенцов
Олександр Брусенцов Sport.ua
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odiniznashih
Комментатор клоун
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+1
OtsoCity
Щур кацапський під нікнеймом remark, ти вже їдеш до Куп'янська? Тобі хвойді, три доби я дав  доїхати, хвате ховатися в селі на кордоні з Молдовою, треба захищати українську землю, щур та боягуз ти 
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0
Выталкиватель парашутистов
Результат прогнозируемый...Все старо как мир. В конце чемпионата аутсайдеры начинают срочно набирать очки, любым способом - или договариваются с командами, которым до фонаря оставшиеся результаты ( как пример - игра Черноморца с Минаем), или башляют арбитрам. Третьего не дано, априори.
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-1
OtsoCity
Зоря може грати тільки договірни гори з лайном  (динамо) 
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-3
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