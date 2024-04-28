Младен БАРТУЛОВИЧ: «Мы создали достаточно моментов, но не сумели забить»

Тренер луганской «Зари» Младен Бартулович прокомментировал ничью с киевской «Оболонью» (0:0) в матче 26-го тура УПЛ:

«Тяжелая была игра. «Оболонь» не хочет вылетать. Работала на максимуме. Наверное, у нас не хватило эмоций и свежести после тяжелого графика и тяжелых поединков против «Шахтера».

Мы создали достаточно моментов, но не сумели забить гол. Отдадим должное и сопернику – они также имели свои возможности для взятия ворот. Сегодня, вероятно, ничья это справедливый счет».

После этой ничьи «Заря» в своем активе имеет 27 очков в 25 матчах чемпионата, что позволяет команде занимать 11-е место в турнирной таблице.