Украина. Премьер лига28 апреля 2024, 16:13 | Обновлено 28 апреля 2024, 17:20
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Заря – Оболонь – 0:0. Мимо еврокубков. Видеообзор матча
Смотрите лучшие моменты матча 26-го тура Украинской Премьер-лиги
28 апреля 2024, 16:13 | Обновлено 28 апреля 2024, 17:20
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В воскресенье, 28 апреля, состоялся матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играли «Заря» и «Оболонь».
Украинская Премьер-лига. 26 тур.
«Заря» – «Оболонь» – 0:0
«Заря»: Турбаевский – Джордан, Батагов, Вантух, Бутко – Хахлев (Дришлюк, 62), Яцик (Горбач, 46), Башич (Мишнев, 79) – Кирюханцев (Жуниор Рейс, 62), Антюх (Мичин, 62) Герреро.
«Оболонь»: Федоривский – Осман (Суханов, 72), Дубко, Карась, Лукьянчук (Нагиев, 72) – Грисьо (Мединский, 46), Мороз (Косовский, 60), Черненко, Чернов (Прокопенко, 55) – Тарануха, Краснопир.
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