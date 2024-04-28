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Заря
28.04.2024 13:00 – FT 0 : 0
Оболонь
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Украина. Премьер лига
28 апреля 2024, 16:13 | Обновлено 28 апреля 2024, 17:20
106
0

Заря – Оболонь – 0:0. Мимо еврокубков. Видеообзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 26-го тура Украинской Премьер-лиги

28 апреля 2024, 16:13 | Обновлено 28 апреля 2024, 17:20
106
0
Заря – Оболонь – 0:0. Мимо еврокубков. Видеообзор матча
УПЛ

В воскресенье, 28 апреля, состоялся матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играли «Заря» и «Оболонь».

Украинская Премьер-лига. 26 тур.

«Заря» – «Оболонь» – 0:0

«Заря»: Турбаевский – Джордан, Батагов, Вантух, Бутко – Хахлев (Дришлюк, 62), Яцик (Горбач, 46), Башич (Мишнев, 79) – Кирюханцев (Жуниор Рейс, 62), Антюх (Мичин, 62) Герреро.

«Оболонь»: Федоривский – Осман (Суханов, 72), Дубко, Карась, Лукьянчук (Нагиев, 72) – Грисьо (Мединский, 46), Мороз (Косовский, 60), Черненко, Чернов (Прокопенко, 55) – Тарануха, Краснопир.

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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