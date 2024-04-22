Над пропастью. Металлист 1925 и Оболонь сильнейшего не определили
Аутсайдеры УПЛ сыграли с результатом, который выгоден только для их конкурентов
Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 25-й тур.
«Металлист 1925» – «Оболонь» - 1:1
Голы: Сидоров, 65 – Черненко, 9
Предупреждения: Капинус, 13, Юсов, 42, Сидоров, 89, Юрченко, 90+2 – Лукьянчук, 86
«Металлист 1925»: Мозиль – Капинус (Безуглый, 84), Фарина, Имереков, Жичиков (Червак, 68) – Габелок – Гармаш, Юсов (Ари, 62) – Юрченко – Сидоров, Борячук (Фримпонг, 61).
«Оболонь»: Федоровский – Осман (Мединский, 67), Дубко, Приймак, Лукьянчук – Грисьо (Суханов, 61), Мороз, Черненко (Косовский, 76), Чернов (Прокопенко, 67) – Тарануха (Вишневский, 76), Краснопир.
Арбитр: Виталий Романов (Днепр).
Стадион: «Левый берег» (Киев).
Удары (в створ): 19 (8) – 17 (3)
Угловые: 6 – 7
Оффсайды: 0 – 0.
МЕТАЛЛИСТ 1925 - ОБОЛОНЬ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 14°C
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