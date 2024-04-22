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  4. Над пропастью. Металлист 1925 и Оболонь сильнейшего не определили
Чемпионат Украины
Металлист 1925
22.04.2024 15:30 – FT 1 : 1
Оболонь
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Украина. Премьер лига
22 апреля 2024, 17:30 | Обновлено 22 апреля 2024, 17:38
359
1

Над пропастью. Металлист 1925 и Оболонь сильнейшего не определили

Аутсайдеры УПЛ сыграли с результатом, который выгоден только для их конкурентов

22 апреля 2024, 17:30 | Обновлено 22 апреля 2024, 17:38
359
1
Над пропастью. Металлист 1925 и Оболонь сильнейшего не определили
УПЛ

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 25-й тур.

«Металлист 1925» – «Оболонь» - 1:1

Голы: Сидоров, 65 – Черненко, 9

Предупреждения: Капинус, 13, Юсов, 42, Сидоров, 89, Юрченко, 90+2 – Лукьянчук, 86

«Металлист 1925»: Мозиль – Капинус (Безуглый, 84), Фарина, Имереков, Жичиков (Червак, 68) – Габелок – Гармаш, Юсов (Ари, 62) – Юрченко – Сидоров, Борячук (Фримпонг, 61).

«Оболонь»: Федоровский – Осман (Мединский, 67), Дубко, Приймак, Лукьянчук – Грисьо (Суханов, 61), Мороз, Черненко (Косовский, 76), Чернов (Прокопенко, 67) – Тарануха (Вишневский, 76), Краснопир.

Арбитр: Виталий Романов (Днепр).

Стадион: «Левый берег» (Киев).

Удары (в створ): 19 (8) – 17 (3)
Угловые: 6 – 7
Оффсайды: 0 – 0.

МЕТАЛЛИСТ 1925 - ОБОЛОНЬ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 14°C

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Gargantua
думаю эти двое и вылетят
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