В понедельник, 22 апреля, в Киеве на стадионе «Левый берег» состоится матч двадцать пятого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют харьковский «Металлист 1925» и киевская «Оболонь». Стартовый свисток рефери Виталия Романова из Днепра прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

Металлист 1925



Некоторые команды УПЛ могут себе позволить говорить о перспективах окончания текущего сезона, как о длительном процессе, который завершится где-то через месяц. Однако у аутсайдеров этой возможности нет и не предвидится. Разве что они результатами своих выступлений приведут к тому, что туры, которые остаются до конца кампании станут чистой формальностью, тогда как вопрос с вылетом будет окончательно решен досрочно.

Харьковский «Металлист 1925» в этом плане приблизился к очень опасной черте. Предпоследняя на данный момент команда чемпионата будет играть лобовой матч против коллектива, который находится выше нее на два пункта, и если эту дистанцию не удастся ликвидировать уже сейчас, то затем это сделать будет очень сложно. «Кривбасс», «Ворскла», «Черноморец» и «Полесье» – вот список соперников «желто-синих» до конца футбольного года. И лишь в последнем туре будет еще один прямой конкурент, «Верес», но тогда уже может быть поздно что-то решать.

Другой момент, который играет против даже условных шансов на выживание «Металлиста 1925», – это главный тренер Виктор Скрипник. А точнее тот факт, что под его руководством команда еще ни разу не побеждала с начала второй части кампании. Лишь три ничьих, против ЛНЗ, «Колоса» и «Днепра-1» удалось добыть, но это всего лишь три очка, тогда как для спасения, а тем более полного выхода из опасной зоны, нужно значительно больше.

Оболонь



Киевская «Оболонь» тем временем подходит к лобовому столкновению с преследователями с уже упомянутыми двумя баллами гандикапа, которые ровным счетом ничего не означают в случае поражения, и более простым календарем. Наверное, последний момент – это единственное, что удерживает Валерия Иващенко от нервного срыва после очередного матча, в котором команда упускает победу в очевидных ситуациях. Встреча посреди прошлой недели с «Александрией» (2:2) к этой категории не относится, но игра против «Миная» до этого (1:1) – вполне.

Но главный свой бой, который мог стать отправной точкой и вовсе к выходу из зоны переходных матчей, «пивовары» проиграли на поле «Вереса» (0:3). В этом и состоит весь их парадокс. Обыграть «Полесье» – это можно, выбить «Динамо» и Кубка – пожалуйста, а как дело доходит до решения прямых задач и матчей против конкурентов, то куда-то энтузиазм сразу же улетучивается. А возвращение в Первую лигу сразу после выхода в «элитный» дивизион может стать фатальным для и без того не состоятельного клуба.

«Заря», ЛНЗ, «Рух», «Ворскла» и «Александрия». Извините, но это уже календарь «здорового» борца за выживание в УПЛ. Тут и пространство для осечек и маневров имеется, и соперники сродного уровня. У киевлян тянется неудачная полоса уже четыре матча кряду, но, позвольте, «Днепр-1», «Кривбасс», «Полесье», «Шахтер» – кому-то с этими соперниками еще предстоит сыграть, а для кого-то они уже позади. Грех не побороться за выживание в таких условиях.

История встреч



Футбольные пути «Металлист 1925» и «Оболони» ранее пересекались 8 раз в рамках Премьер-лиги, Первой лиги и Кубка Украины. Наблюдается перевес по количеству побед со стороны «Оболони» – пять успешных матчей против двух у «Металлиста 1925» и еще одна игра завершилась ничьей. Разница голов – 6:12. Команды последний раз играли между собой в октябре 2023 года, когда на «Оболонь-Арене» гол Игоря Краснопира принес победу киевскому коллективу.

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 44-летний Виталий Романов из Днепра, который на своем счету имеет 145 матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Виктор Матяш и Виктор Нижник, а резервным арбитром отработает Денис Резников. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Анастасией Романюк и Мариной Стрилецкой. У Романова есть опыт проведения матчей с участием «Миная» – 5 побед, 1 ничья, 5 поражений, тогда как с «Оболонью» он пересекался 7 раз – 2 победы, 2 ничьи, 3 поражения.

Ориентировочные составы



«Металлист 1925»: Мозиль – Капинус, Фарина, Имереков, Жичиков – Габелок – Дмитренко, Юсов – Юрченко – Сидоров, Борячук.

«Оболонь»: Федоровский – Прокопенко, Дубко, Приймак, Лукьянчук – Груша, Мороз, Черненко, Нагиев – Суханов, Краснопир.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в пылу борьбы команды могут и позабыть о воротах. Нашей ставкой будет позиция – ТМ 3.0.

22 апреля, понедельник