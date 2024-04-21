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Чемпионат Украины
Металлист 1925
22.04.2024 15:30 - : -
Оболонь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
21 апреля 2024, 23:02 | Обновлено 21 апреля 2024, 23:03
26
0

Металлист 1925 – Оболонь. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 25-го тура Украинской Премьер-лиги

21 апреля 2024, 23:02 | Обновлено 21 апреля 2024, 23:03
26
0
Металлист 1925 – Оболонь. Текстовая трансляция матча
ФК Металлист 1925

В понедельник, 22-го апреля, состоится поединок 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся харьковский «Металлист 1925» и киевская «Оболонь». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Левый берег», начало в 15:30.

Битва аутсайдеров. Кто выиграет – получит шанс и дальше продвигаться в сторону выхода из зоны вылета. А это уже не мало, так как обе команды тянут за собою серию без успешных матчей. Но при этом обе уже два тура кряду играют вничью. Отдельный момент – Виктор Скрипник и его работа во главе харьковчан. Еще ни разу не побеждал «Металлист 1925» при новом тренера, но предстоящий матч – решающий.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист 1925» – «Оболонь», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Металлист 1925 текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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