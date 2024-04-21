В понедельник, 22-го апреля, состоится поединок 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся харьковский «Металлист 1925» и киевская «Оболонь». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Левый берег», начало в 15:30.

Битва аутсайдеров. Кто выиграет – получит шанс и дальше продвигаться в сторону выхода из зоны вылета. А это уже не мало, так как обе команды тянут за собою серию без успешных матчей. Но при этом обе уже два тура кряду играют вничью. Отдельный момент – Виктор Скрипник и его работа во главе харьковчан. Еще ни разу не побеждал «Металлист 1925» при новом тренера, но предстоящий матч – решающий.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист 1925» – «Оболонь», за которой можно следить в украинской версии сайта.