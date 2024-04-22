Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Металлист 1925 – Оболонь – 1:1. Битва аутсайдеров. Видео голов, обзор матча
Чемпионат Украины
Металлист 1925
22.04.2024 15:30 – FT 1 : 1
Оболонь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
22 апреля 2024, 18:16 |
266
0

Металлист 1925 – Оболонь – 1:1. Битва аутсайдеров. Видео голов, обзор матча

Обзор матча 25-го тура УПЛ

22 апреля 2024, 18:16 |
266
0
Металлист 1925 – Оболонь – 1:1. Битва аутсайдеров. Видео голов, обзор матча
УПЛ

Сегодня, 22 апреля «Металлист 1925» в матче 25-го тура УПЛ сыграл вничью 1:1 с «Оболонью».

Украинская Премьер-лига. 25-й тур.

«Металлист 1925» – «Оболонь» – 1:1

Голы: Сидоров, 65 – Черненко, 9

Предупреждения: Капинус, 13, Юсов, 42, Сидоров, 89, Юрченко, 90+2 – Лукьянчук, 86

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

События матча

65’
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Сидоров (Металлист 1925).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Руслан Черненко (Оболонь).
По теме:
В Днепре-1 ответили, стоит ли команде выходить в еврокубки
Александр КЕМКИН: «Каждый игрок нашей команды показал характер»
Ярослав КАРАБИН: «Следует отметить Минай»
Металлист 1925 Оболонь Киев Металлист 1925 - Оболонь Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу видео голов и обзор
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер – Заря. Стали известны стартовые составы
Футбол | 22 апреля 2024, 16:58 2
Шахтер – Заря. Стали известны стартовые составы
Шахтер – Заря. Стали известны стартовые составы

Матч 25-го тура УПЛ начнется в 18:00

Новый претендент на Лунина. Полуфиналист ЛЧ хочет купить Андрея за 20 млн
Футбол | 22 апреля 2024, 00:47 3
Новый претендент на Лунина. Полуфиналист ЛЧ хочет купить Андрея за 20 млн
Новый претендент на Лунина. Полуфиналист ЛЧ хочет купить Андрея за 20 млн

Украинский вратарь может стать игроком «ПСЖ»

ФОТО. Пересек ли мяч линию ворот Лунина? Обнародован четкий кадр
Футбол | 21.04.2024, 23:36
ФОТО. Пересек ли мяч линию ворот Лунина? Обнародован четкий кадр
ФОТО. Пересек ли мяч линию ворот Лунина? Обнародован четкий кадр
Реал – Барселона – 3:2. Яркое Эль-Классико. Видео голов и обзор
Футбол | 22.04.2024, 00:10
Реал – Барселона – 3:2. Яркое Эль-Классико. Видео голов и обзор
Реал – Барселона – 3:2. Яркое Эль-Классико. Видео голов и обзор
В Днепре-1 отреагировали на возможный перенос матча с Динамо в Киев
Футбол | 22.04.2024, 14:48
В Днепре-1 отреагировали на возможный перенос матча с Динамо в Киев
В Днепре-1 отреагировали на возможный перенос матча с Динамо в Киев
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Еще один шаг к чемпионству. Реал вырвал победу у Барселоны
Еще один шаг к чемпионству. Реал вырвал победу у Барселоны
22.04.2024, 00:04 22
Футбол
ВИДЕО. В погоне за Пичичи! Довбик забил 18-й гол в Ла Лиге
ВИДЕО. В погоне за Пичичи! Довбик забил 18-й гол в Ла Лиге
20.04.2024, 23:41 6
Футбол
Жирона – Кадис – 4:1. Как Довбик каталонцев в еврокубки вывел. Видеообзор
Жирона – Кадис – 4:1. Как Довбик каталонцев в еврокубки вывел. Видеообзор
21.04.2024, 01:18 5
Футбол
Куртуа отреагировал на возможное продление контракта Лунина с Реалом
Куртуа отреагировал на возможное продление контракта Лунина с Реалом
20.04.2024, 17:50 4
Футбол
Известно, кто хотел подкупить игроков Миная, чтобы они сдали матч с Динамо
Известно, кто хотел подкупить игроков Миная, чтобы они сдали матч с Динамо
20.04.2024, 22:19 36
Футбол
Марта КОСТЮК: «У Рыбакиной нет водительских прав? У меня есть»
Марта КОСТЮК: «У Рыбакиной нет водительских прав? У меня есть»
20.04.2024, 22:39 8
Теннис
Анчелотти оценил матч против Барселоны, в котором Лунин пропустил два гола
Анчелотти оценил матч против Барселоны, в котором Лунин пропустил два гола
22.04.2024, 07:43 1
Футбол
Заруба в Нью-Йорке. Райан Гарсия нанес Хейни первое поражение в карьере
Заруба в Нью-Йорке. Райан Гарсия нанес Хейни первое поражение в карьере
21.04.2024, 08:15 26
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем