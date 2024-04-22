22.04.2024 15:30 – FT 1 : 1
Украина. Премьер лига22 апреля 2024, 18:16 |
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Металлист 1925 – Оболонь – 1:1. Битва аутсайдеров. Видео голов, обзор матча
Обзор матча 25-го тура УПЛ
22 апреля 2024, 18:16 |
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Сегодня, 22 апреля «Металлист 1925» в матче 25-го тура УПЛ сыграл вничью 1:1 с «Оболонью».
Украинская Премьер-лига. 25-й тур.
«Металлист 1925» – «Оболонь» – 1:1
Голы: Сидоров, 65 – Черненко, 9
Предупреждения: Капинус, 13, Юсов, 42, Сидоров, 89, Юрченко, 90+2 – Лукьянчук, 86
Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
События матча
65’
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Сидоров (Металлист 1925).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Руслан Черненко (Оболонь).
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