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  4. Виктор СКРИПНИК: «Для тренеров была инфарктная игра»
Украина. Премьер лига
22 апреля 2024, 20:35 |
202
0

Виктор СКРИПНИК: «Для тренеров была инфарктная игра»

Тренер «Металлиста 1925» – о ничьей с «Оболонью»

22 апреля 2024, 20:35 |
202
0
Виктор СКРИПНИК: «Для тренеров была инфарктная игра»
ФК Металлист 1925. Виктор Скрипник

Главный тренер «Металлиста 1925» Виктор Скрипник поделился впечатлениями от ничьей 1:1 с «Оболонью» в 25-м туре УПЛ:

– Мне понравилось, что, как и в предыдущих матчах мы продемонстрировали характер, три игры подряд сыграли вничью, хотя по ходу этих матчей проигрывали. Конечно, хотелось обыграть дома прямого конкурента. У нас свой чемпионат – «Оболонь», «Верес», «Минай» и мы. Но вся борьба еще впереди. Есть над чем работать, но характер уже у нас есть, и вы это сами видите. Моменты были, как у нас, так и в «Оболони», интересная игра была, но не для тренеров, для нас немножко такая «инфарктная игра». Игра открывается после гола, нам снова нужно было себя ломать, бежать большими силами вперед. Я надеюсь, что когда-нибудь мы будем вести в счете и уже сопернику нужно будет что-то делать. Благодарность ребятам, но, к сожалению, не смогли порадовать наших болельщиков. Футбол – это футбол, вся борьба еще впереди.

– С выходом на поле Червака изменилась игра, нам показалось или вы сменили тактику?
– Я хотел, чтобы Капинус сыграл на своей позиции правого защитника, у него есть хорошая подача, а Фарина перешел на левый фланг, потому что он левоногий и может сделать навес. Таков был мой замысел. Выбираем из того, что имеем. Хочется лучше, но есть то, что имеем.

– Было заметно, что «Оболонь» при первой возможности бьет по воротам, почему вы этим компонентом не особенно пользуетесь?
– Парню повезло, приложился и забил красавчик гол. Мы тоже пытались, многие удары были заблокированы или не попадали в створ. В перерыве ребята были злые, как и я, не удовлетворенный ходом событий на поле. Мы сравняли счет, имели возможность забить еще, имели шансы, как и у нашего соперника они были. Была открыта игра, определенные качели.

– Сегодня был первый домашний матч «Металлиста 1925» с болельщиками, как вам?
– Я немного завидовал, когда смотрел вчера матч «Вереса» с «Днепром-1» и слышно было, как болельщики поддерживают команду. Для нас болельщики на трибунах – это был приятный подарок, другая атмосфера сразу, к сожалению, не смогли их порадовать победой.

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Виктор Скрипник Металлист 1925 Оболонь Киев Металлист 1925 - Оболонь Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Дидух Источник: ФК Металлист 1925
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