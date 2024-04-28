Олег ШАНДРУК: «Самый ужасный второй тайм в нашем исполнении весной»

Тренер ровенского «Вереса» Олег Шандрук подытожил матч 26 тура УПЛ, в котором его подопечные уступили львовскому «Руху» со счетом 1:3.

«Это самый ужасный второй тайм в нашем исполнении в весенней части сезона. Трудно дать действительно объективную оценку сразу после игры. Но в таких поединках, когда есть хороший тайм, когда у нас есть преимущество в счете, команда должна надежнее играть перед собственными воротами.

Очень хочу посмотреть первый пропущенный гол. Не могу сейчас сказать, кто совершил основную ошибку в том эпизоде. Мы сто процентов не доиграли этот эпизод. Плюс вопрос, мог ли Богдан Когут выйти на этот мяч.

Второй гол – это тоже наша ошибка. В «Руха» есть индивидуально сильные исполнители, которые за это наказывают. Повторюсь – после удачного первого тайма так играть во втором нельзя.

Конечно, мы хотели победить. Нам нужны очки. Даже ничьи нас уже могут спасти. Поэтому мы вынуждены играть активно. Конечно, придерживаясь наших принципов игры в обороне. Но мы должны играть активно. Сегодня после перерыва этой активности не было. Почему? Будем говорить об этом с командой.

Об заменах – в перерыве мы их не делали, потому что полностью контролировали игру в первом тайме. Но в футболе все предугадать невозможно. Игроки, идеально отыгравшие первый тайм, полностью провалили второй.

Могу только извиниться перед болельщиками, которые сегодня приехали во Львов нас поддержать», – сказал Шандрук.