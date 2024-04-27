ВИДЕО. Дежавю из Дохи. Свентек уничтожила первую ракетку Румынии в Мадриде

Первая ракетка мира Ига Свентек (Польша) вышла в 1/8 финала грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания).

В 3-м раунде престижных соревнований в столице Испании полька в двух сетах уверенно обыграла Сорану Кырстю (WTA 30), которая является первой ракеткой Румынии. Встреча завершилась за 1 час и 18 минут.

WTA 1000 Мадрид. Грунт. 1/16 финала

Ига Свентек (Польша) [1] – Сорана Кырстя (Румыния) [27] – 6:1, 6:1

Это был 4-й очный поединок между соперницы. Счет 4:0 в пользу Иги.

Девушки в феврале играли в 1/16 финала тысячника в Дохе. Тогда Свентек с таким же счетом разбила Сорану.

В 1/8 финала турнира в Мадриде Ига сыграет против победительницы встречи Виктория Азаренко – Сара Соррибес-Тормо.

Свентек в прошлом году играла в финале соревнований в столице Испании. Тогда полька уступила Арине Соболенко.

Хайлайты матча Ига Свентек – Сорана Кырстя