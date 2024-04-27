ВИДЕО. Дежавю из Дохи. Свентек уничтожила первую ракетку Румынии в Мадриде
Ига разгромила Сорану Кырстю в двух сетах и вышла в 1/8 финала соревнований
Первая ракетка мира Ига Свентек (Польша) вышла в 1/8 финала грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания).
В 3-м раунде престижных соревнований в столице Испании полька в двух сетах уверенно обыграла Сорану Кырстю (WTA 30), которая является первой ракеткой Румынии. Встреча завершилась за 1 час и 18 минут.
WTA 1000 Мадрид. Грунт. 1/16 финала
Ига Свентек (Польша) [1] – Сорана Кырстя (Румыния) [27] – 6:1, 6:1
Это был 4-й очный поединок между соперницы. Счет 4:0 в пользу Иги.
Девушки в феврале играли в 1/16 финала тысячника в Дохе. Тогда Свентек с таким же счетом разбила Сорану.
В 1/8 финала турнира в Мадриде Ига сыграет против победительницы встречи Виктория Азаренко – Сара Соррибес-Тормо.
Свентек в прошлом году играла в финале соревнований в столице Испании. Тогда полька уступила Арине Соболенко.
Хайлайты матча Ига Свентек – Сорана Кырстя
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