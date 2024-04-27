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  4. ВИДЕО. Дежавю из Дохи. Свентек уничтожила первую ракетку Румынии в Мадриде
WTA
27 апреля 2024, 14:20 | Обновлено 27 апреля 2024, 14:21
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ВИДЕО. Дежавю из Дохи. Свентек уничтожила первую ракетку Румынии в Мадриде

Ига разгромила Сорану Кырстю в двух сетах и вышла в 1/8 финала соревнований

27 апреля 2024, 14:20 | Обновлено 27 апреля 2024, 14:21
300
0
ВИДЕО. Дежавю из Дохи. Свентек уничтожила первую ракетку Румынии в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Первая ракетка мира Ига Свентек (Польша) вышла в 1/8 финала грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания).

В 3-м раунде престижных соревнований в столице Испании полька в двух сетах уверенно обыграла Сорану Кырстю (WTA 30), которая является первой ракеткой Румынии. Встреча завершилась за 1 час и 18 минут.

WTA 1000 Мадрид. Грунт. 1/16 финала

Ига Свентек (Польша) [1] – Сорана Кырстя (Румыния) [27] – 6:1, 6:1

Это был 4-й очный поединок между соперницы. Счет 4:0 в пользу Иги.

Девушки в феврале играли в 1/16 финала тысячника в Дохе. Тогда Свентек с таким же счетом разбила Сорану.

В 1/8 финала турнира в Мадриде Ига сыграет против победительницы встречи Виктория Азаренко – Сара Соррибес-Тормо.

Свентек в прошлом году играла в финале соревнований в столице Испании. Тогда полька уступила Арине Соболенко.

Хайлайты матча Ига Свентек – Сорана Кырстя

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Ига Свёнтек Сорана Кырстя WTA Мадрид видео
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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