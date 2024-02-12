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  4. Свентек отдала 2 гейма 22-й ракетке мира в Дохе и первой вышла в 1/8 финала
WTA
12 февраля 2024, 20:47 |
368
0

Свентек отдала 2 гейма 22-й ракетке мира в Дохе и первой вышла в 1/8 финала

Ига разобралась с Сораной Кырстей во 2-м раунде турнира WTA 1000 в Катаре

12 февраля 2024, 20:47 |
368
0
Свентек отдала 2 гейма 22-й ракетке мира в Дохе и первой вышла в 1/8 финала
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Первая ракетка мира Ига Свентек (Польша) уверенно стартовала на хардовом турнире WTA 1000 в Дохе (Катар).

В 1/16 финала полька в двух сетах разгромила Сорану Кырстю (Румыния, WTA 22) за 1 час и 2 минуты.

WTA 1000 Доха. Хард. 1/16 финала

Ига Свентек (Польша) [1] – Сорана Кырстя (Румыния) – 6:1, 6:1

Это была третья встреча теннисисток. Ига выиграла все 3 очных поединка.

Свентек пропустила 1-й раунд соревнований благодаря первому номеру посеву. Ига стала первой теннисисткой, которая пробилась в 1/8 финала тысячника в Катаре.

Отметим, что в 2023 году Свентек выиграла титул на кортах Дохи.

В 3-м раунде первая ракетка мира сыграет против победительницы матча Эрика Андреева – Екатерина Александрова.

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Источник Sport.ua
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