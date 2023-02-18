Свёнтек в доминирующем стиле выиграла престижный турнир в Катаре

Состоялся финал крупного турнира серии WTA 500 в Дохе.

В матче за титул первая ракетка мира Ига Свёнтек уверенно разобралась со второй сеяной Джессикой Пегулой из США (№4 WTA).

Доха. Финал

Ига Свёнтек (Польша) – Джессика Пегула (США) – 6:3, 6:0

Отметим, что на пути к титулу Свёнтек проиграла всего пять геймов в трех матчах. Перед четвертьфиналом с полькой снялась Белинда Бенчич.

Для Свёнтек это первый титул в сезоне, в прошлом она выиграла 8 турниров.

Пегула в следующей редакции рейтинга WTA дебютирует в первой тройке.