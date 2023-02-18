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WTA
18 февраля 2023, 18:25 | Обновлено 18 февраля 2023, 18:36
389
1

Свёнтек в доминирующем стиле выиграла престижный турнир в Катаре

Первая ракетка мира оказалась на голову сильнее всех соперниц

18 февраля 2023, 18:25 | Обновлено 18 февраля 2023, 18:36
389
1
Свёнтек в доминирующем стиле выиграла престижный турнир в Катаре
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

Состоялся финал крупного турнира серии WTA 500 в Дохе.

В матче за титул первая ракетка мира Ига Свёнтек уверенно разобралась со второй сеяной Джессикой Пегулой из США (№4 WTA).

Доха. Финал
Ига Свёнтек (Польша) – Джессика Пегула (США) – 6:3, 6:0

Отметим, что на пути к титулу Свёнтек проиграла всего пять геймов в трех матчах. Перед четвертьфиналом с полькой снялась Белинда Бенчич.

Для Свёнтек это первый титул в сезоне, в прошлом она выиграла 8 турниров.

Пегула в следующей редакции рейтинга WTA дебютирует в первой тройке.

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Источник Sport.ua
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Павло Бубенко
З перемогою тебе, Іго! На українську стрічечку на твоїй кепочці дуже приємно дивитися! 
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