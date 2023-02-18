Свёнтек в доминирующем стиле выиграла престижный турнир в Катаре
Первая ракетка мира оказалась на голову сильнее всех соперниц
Состоялся финал крупного турнира серии WTA 500 в Дохе.
В матче за титул первая ракетка мира Ига Свёнтек уверенно разобралась со второй сеяной Джессикой Пегулой из США (№4 WTA).
Доха. Финал
Ига Свёнтек (Польша) – Джессика Пегула (США) – 6:3, 6:0
Отметим, что на пути к титулу Свёнтек проиграла всего пять геймов в трех матчах. Перед четвертьфиналом с полькой снялась Белинда Бенчич.
Для Свёнтек это первый титул в сезоне, в прошлом она выиграла 8 турниров.
Пегула в следующей редакции рейтинга WTA дебютирует в первой тройке.
Sensational IGA 🏆🇵🇱— wta (@WTA) February 18, 2023
The moment @iga_swiatek captured her 12th WTA title!#QatarTennis pic.twitter.com/P3DzMbQgGW
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