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WTA
16 февраля 2023, 23:19 | Обновлено 16 февраля 2023, 23:40
248
0

Со Свентек и Пегулой. Кто сыграет в полуфинале престижного турнира в Дохе?

Ига без борьбы прошла в 1/2 финала

16 февраля 2023, 23:19 | Обновлено 16 февраля 2023, 23:40
248
0
Со Свентек и Пегулой. Кто сыграет в полуфинале престижного турнира в Дохе?
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

В четверг, 16 февраля, состоялись четвертьфинальные матчи турнира серии WTA 500 в Дохе (Катар).

Первая ракетка мира Ига Свентек без борьбы прошла в полуфинал соревнований. Полька должна была встретиться с Белиндой Бенчич, но швейцарка снялась с турнира.

Неожиданно завершился матч между Коко Гауфф и Вероникой Кудерметова. К сожалению, представительница рф обыграла американку в трех сетах. Также свои матчи выиграли Джессика Пегула и Мария Саккари.

WTA 500 Доха. Хард. 1/4 финала

  • Коко Гауфф (США) – Вероника Кудерметова – 2:6, 6:3, 1:6
  • Ига Свентек (Польша) – Белинда Бенчич (Швейцария) – RET., Бенчич
  • Беатрис Хадда Майя (Бразилия) – Джессика Пегула (США) – 3:6, 2:6
  • Мария Саккари (Греция) – Каролин Гарсия (Франция) – 6:2, 6:7 (5:7), 7:6 (7:5)

WTА 500 Доха. Хард. 1/2 финала

  • Ига Свентек (Польша) – Вероника Кудерметова
  • Мария Саккари (Греция) – Джессика Пегула (США)
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Беатрис Хаддад Майя Джессика Пегула Мария Саккари Каролин Гарсия Ига Свёнтек Белинда Бенчич Кори Гауфф Вероника Кудерметова WTA Доха
Источник Sport.ua
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