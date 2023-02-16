Со Свентек и Пегулой. Кто сыграет в полуфинале престижного турнира в Дохе?
Ига без борьбы прошла в 1/2 финала
В четверг, 16 февраля, состоялись четвертьфинальные матчи турнира серии WTA 500 в Дохе (Катар).
Первая ракетка мира Ига Свентек без борьбы прошла в полуфинал соревнований. Полька должна была встретиться с Белиндой Бенчич, но швейцарка снялась с турнира.
Неожиданно завершился матч между Коко Гауфф и Вероникой Кудерметова. К сожалению, представительница рф обыграла американку в трех сетах. Также свои матчи выиграли Джессика Пегула и Мария Саккари.
WTA 500 Доха. Хард. 1/4 финала
- Коко Гауфф (США) – Вероника Кудерметова – 2:6, 6:3, 1:6
- Ига Свентек (Польша) – Белинда Бенчич (Швейцария) – RET., Бенчич
- Беатрис Хадда Майя (Бразилия) – Джессика Пегула (США) – 3:6, 2:6
- Мария Саккари (Греция) – Каролин Гарсия (Франция) – 6:2, 6:7 (5:7), 7:6 (7:5)
WTА 500 Доха. Хард. 1/2 финала
- Ига Свентек (Польша) – Вероника Кудерметова
- Мария Саккари (Греция) – Джессика Пегула (США)
The fantastic FOUR in Doha 👋— wta (@WTA) February 16, 2023
Who will battle it out in the final? 🏆@QatarTennis | #QatarTennis pic.twitter.com/ZAHhUPaRU5
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок 1/8 финала ЛЧ между «Челси» и дортмундским клубом завершился поражением лондонцев
Испанец в трех сетах одолел Ласло Дьере в Буэнос-Айресе