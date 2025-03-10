Определена соперница Костюк в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 24) узнала соперницу в 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 Индиан-Уэллс (США).

В 4-м раунде украинка сыграет против 9-й ракетки мира и олимпийской чемпионки 2024 года Чжэн Циньвень (Китай). Чжэн в 3-м круге прошла Лулу Сан (Новая Зеландия, WTA 49).

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/16 финала

Чжэн Циньвень (Китай) [8] – Лулу Сан (Новая Зеландия) – 6:4, 7:5

Это была вторая встреча соперниц. Чжэн взяла реванш у Лулу за поражение на старте Уимблдона-2024.

Ранее Марта и Чжэн играли между собой два раза. Счет 1:1. В 2023 году победу в 1/32 финала Монреаля одержала китаянка, а в 2024 году Костюк одолела оппонентку в 1/8 финала Штутгарта.

Марта в Индиан-Уэллс сумела пройти Робин Монтгомери и Кэролайн Доулхайд. Чжэн, кроме Лулу, также выиграла у Виктории Азаренко.