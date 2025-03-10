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Лига наций
10 марта 2025, 16:29 | Обновлено 10 марта 2025, 16:31
1129
0

Игрок сборной Бельгии: «Почему перед Куртуа постелили красную дорожку?»

Кастельс высказал недовольство

10 марта 2025, 16:29 | Обновлено 10 марта 2025, 16:31
1129
0
Игрок сборной Бельгии: «Почему перед Куртуа постелили красную дорожку?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Вратарь Кун Кастельс подробнее объяснил, почему решил завершить карьеру в сборной Бельгии после того, как в команду вернули Тибо Куртуа, который отказывался играть за национальную команду под руководством минувшего тренера Доменико Тедеско.

«Не понимаю, почему федерация футбола развернулась на 180 градусов и постелила перед Куртуа красную дорожку и встретила его с объятиями. Я тут не столько против Тибо, сколько против такого отношения. Я всего этого не понял», – сказал Кастельс.

Футбольная ассоциация Бельгии уже подтвердила, что Кастельс завершил карьеру в сборной.

Бельгия сыграет против Украины в плей-офф Лиги наций 20 и 23 марта.

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Тибо Куртуа сборная Бельгии по футболу Лига наций Украина - Бельгия
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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