Игрок сборной Бельгии: «Почему перед Куртуа постелили красную дорожку?»

Вратарь Кун Кастельс подробнее объяснил, почему решил завершить карьеру в сборной Бельгии после того, как в команду вернули Тибо Куртуа, который отказывался играть за национальную команду под руководством минувшего тренера Доменико Тедеско.

«Не понимаю, почему федерация футбола развернулась на 180 градусов и постелила перед Куртуа красную дорожку и встретила его с объятиями. Я тут не столько против Тибо, сколько против такого отношения. Я всего этого не понял», – сказал Кастельс.

Футбольная ассоциация Бельгии уже подтвердила, что Кастельс завершил карьеру в сборной.

Бельгия сыграет против Украины в плей-офф Лиги наций 20 и 23 марта.