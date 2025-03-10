Чемпионшип. Битва за АПЛ в разгаре, Плимут стал последним + таблица
Лидс позволил конкурентам приблизиться
Очередной тур Чемпионшипа подарил ряд интересных результатов, включая поражение Лидса. Лидер чемпионата проиграл Портсмуту и позволил Шеффилд Юнайтед догнать конкурента – команды делят первое место с 76 очками.
Ошибкой Лидса воспользовались и Бернли (74 очка), и Сандерленд (68) с Ковентри (56).
Отметим, что тренером Ковентри является Фрэнк Лэмпард, который после неудачной работы с Челси и Эвертоном вернулся в Чемпионшип и может вывести команду в плей-офф борьбы за АПЛ.
А вот на последнее место в таблице опустился Плимут Максима Таловерова. Команда не выигрывает в пяти кряду матчах чемпионата (три поражения) и 30 очками на шесть пунктов отстает от спасительной 21-й позиции.
И в новом туре Плимут будет играть против Портсмута, который идет на 17-м месте.
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