Чемпионшип. Битва за АПЛ в разгаре, Плимут стал последним + таблица

Очередной тур Чемпионшипа подарил ряд интересных результатов, включая поражение Лидса. Лидер чемпионата проиграл Портсмуту и позволил Шеффилд Юнайтед догнать конкурента – команды делят первое место с 76 очками.

Ошибкой Лидса воспользовались и Бернли (74 очка), и Сандерленд (68) с Ковентри (56).

Отметим, что тренером Ковентри является Фрэнк Лэмпард, который после неудачной работы с Челси и Эвертоном вернулся в Чемпионшип и может вывести команду в плей-офф борьбы за АПЛ.

А вот на последнее место в таблице опустился Плимут Максима Таловерова. Команда не выигрывает в пяти кряду матчах чемпионата (три поражения) и 30 очками на шесть пунктов отстает от спасительной 21-й позиции.

И в новом туре Плимут будет играть против Портсмута, который идет на 17-м месте.