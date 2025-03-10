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Англия
10 марта 2025, 16:13 |
706
2

Чемпионшип. Битва за АПЛ в разгаре, Плимут стал последним + таблица

Лидс позволил конкурентам приблизиться

10 марта 2025, 16:13 |
706
2
Чемпионшип. Битва за АПЛ в разгаре, Плимут стал последним + таблица
Getty Images/Global Images Ukraine

Очередной тур Чемпионшипа подарил ряд интересных результатов, включая поражение Лидса. Лидер чемпионата проиграл Портсмуту и позволил Шеффилд Юнайтед догнать конкурента – команды делят первое место с 76 очками.

Ошибкой Лидса воспользовались и Бернли (74 очка), и Сандерленд (68) с Ковентри (56).

Отметим, что тренером Ковентри является Фрэнк Лэмпард, который после неудачной работы с Челси и Эвертоном вернулся в Чемпионшип и может вывести команду в плей-офф борьбы за АПЛ.

А вот на последнее место в таблице опустился Плимут Максима Таловерова. Команда не выигрывает в пяти кряду матчах чемпионата (три поражения) и 30 очками на шесть пунктов отстает от спасительной 21-й позиции.

И в новом туре Плимут будет играть против Портсмута, который идет на 17-м месте.

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Чемпионшип чемпионат Англии по футболу Лидс Плимут Максим Таловеров
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 2
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OKs100
Интересно, Таловеров имеет пункт в контракте по которому он может уйти с клуба, если он выпадет в третью лигу, хотя третья лига где-то по силе как УПЛ.
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