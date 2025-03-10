Романо подтвердил. Шахтер подпишет бразильца за крупную сумму
Алиссон Сантана покидает «Атлетико Минейро»
Донецкий «Шахтер» подпишет бразильского вингера «Атлетико Минейро» Алиссона Сантану, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, «горняки» полностью согласовали условия трансфера 19-летнего футболиста. За него заплатят 16 миллионов евро, документы будут подписаны в ближайшее время.
Алиссон Сантана является воспитанником академии «Атлетико Минейро». В бразильской Серии А он дебютировал еще летом 2023 года, а всего на своем счету имеет 42 матча за «петушков», в которых отметился 3 голами и 1 ассистом.
Ранее сам Алиссон Сантана подтвердил, что летит в Украину.
🟠⚫️🇧🇷 Shakhtar Donetsk have agreed deal to sign 19 year old winger Alisson from Atlético Mineiro.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 10, 2025
€16m package deal confirmed and documents being signed right now. pic.twitter.com/zOiJ4OEt9m
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Але бразильці по 16 лямів в країні де йде війна нам як ніколи потрібні саме зараз 😁😅