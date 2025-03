Романо подтвердил. Шахтер подпишет бразильца за крупную сумму

Донецкий «Шахтер» подпишет бразильского вингера «Атлетико Минейро» Алиссона Сантану, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «горняки» полностью согласовали условия трансфера 19-летнего футболиста. За него заплатят 16 миллионов евро, документы будут подписаны в ближайшее время.

Алиссон Сантана является воспитанником академии «Атлетико Минейро». В бразильской Серии А он дебютировал еще летом 2023 года, а всего на своем счету имеет 42 матча за «петушков», в которых отметился 3 голами и 1 ассистом.

Ранее сам Алиссон Сантана подтвердил, что летит в Украину.

