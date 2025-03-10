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  4. Романо подтвердил. Шахтер подпишет бразильца за крупную сумму
Украина. Премьер лига
10 марта 2025, 14:39 | Обновлено 10 марта 2025, 16:02
1997
15

Романо подтвердил. Шахтер подпишет бразильца за крупную сумму

Алиссон Сантана покидает «Атлетико Минейро»

10 марта 2025, 14:39 | Обновлено 10 марта 2025, 16:02
1997
15
Романо подтвердил. Шахтер подпишет бразильца за крупную сумму
Twitter. Алиссон Сантана (справа)

Донецкий «Шахтер» подпишет бразильского вингера «Атлетико Минейро» Алиссона Сантану, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «горняки» полностью согласовали условия трансфера 19-летнего футболиста. За него заплатят 16 миллионов евро, документы будут подписаны в ближайшее время.

Алиссон Сантана является воспитанником академии «Атлетико Минейро». В бразильской Серии А он дебютировал еще летом 2023 года, а всего на своем счету имеет 42 матча за «петушков», в которых отметился 3 голами и 1 ассистом.

Ранее сам Алиссон Сантана подтвердил, что летит в Украину.

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Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
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Комментарии 15
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Remark
Тут нещодавно була стаття про врятування ФК Маріуполь. І що він виявився і нах.й нікому не потрібний.
Але бразильці по 16 лямів в країні де йде війна нам як ніколи потрібні саме зараз 😁😅
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+2
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Fitness.sports
Крутая статистика. Каждый десятый матч - одно результативное действие. Пойдёт.
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0
DaVinci
Для клубу який бореться за 2 місце це крутий трансфер
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0
Tom Thomas's
Не розумію цей менеджмент! Динамо без таких трансферів на першому місці, стабільно грає в УПЛ. Шахтар із таким бюджетом і вливом грошей на 3 місці. Можна було б краще інвестувати в молодіжну академію і тренера? 
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0
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New Zealander
Супер. Шахтар поступово повертає бразильців, достатньо було заманити Кевіна і пішов ефект доміно - всі інші міцні бразильці посипались у бік України. Це означає лише одне, що рано чи пізно Шахтар знову вийде на той рівень який востаннє був при Фонсеці ще, коли Шахтар переміг Мансіті, Феєнорд та Наполі і вийшов далі в групі ЛЧ. Щож чекаємо з нетерпінням. Вся Україна тримає кулачки щоб це сталося якнайшвидше. 
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-3
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Фанькин кот
Отлично! Молодой-перспективный, в играх за Шахту через пару лет выйдет на новый уровень. И со временем уйдёт в какой-нибудь хороший европейский клуб!
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-3
Отаман
Дуже добре 
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-5
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