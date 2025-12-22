ФЕДОРЧУК: «Учитывая войну, чемпионат у нас очень солидный»

Известный украинский тренер Олег Федорчук оценил первую часть сезона УПЛ:

«Один из лучших чемпионатов по уровню накала – безусловно. Засияло немало новых, интересных имён. Да, кризис есть, но объяснение ему одно – война. Олигархи, которые раньше вливали миллионы, уже не те: один сидит (Коломойский), другой сбежал и где-то скрывается (Ярославский), третий обеднел (речь о Суркисе)…

Что ещё угнетает – это то, что в крупных городах нет команд, которые бы играли в УПЛ. Одесса без большого футбола, Запорожье, Днепр – вообще без какого-либо… Учитывая, что у нас война, чемпионат у нас очень солидный. Да и никто бы в Европе не смог в таких условиях, как сейчас в Украине, играть нормально».