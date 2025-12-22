Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЛНЗ или Шахтер? Маркевич назвал команду, которая станет чемпионом Украины
Украина. Премьер лига
22 декабря 2025, 12:44 |
1394
0

ЛНЗ или Шахтер? Маркевич назвал команду, которая станет чемпионом Украины

Именитый тренер оценил шансы представителей Премьер-лиги в борьбе за первые три места

22 декабря 2025, 12:44 |
1394
0
ЛНЗ или Шахтер? Маркевич назвал команду, которая станет чемпионом Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Именитый украинский тренер Мирон Маркевич поделился мнением о борьбе за медали и чемпионство среди команд элитного дивизиона чемпионата Украины, а также назвал главного фаворита на первое место.

– Какая, по вашему мнению, будет призовая тройка по итогам чемпионата?

– Трудно сказать, поскольку впереди зимняя подготовка. Многое будет зависеть от этой работы и трансферов команд. Однако сейчас, думаю, за медали будут бороться первые четыре команды турнирной таблицы.

Это ЛНЗ, «Шахтер», «Полесье» и «Динамо».

Впрочем, чемпионом с большой вероятностью станет команда Арды Турана. У «горняков» достаточно футболистов, которые могут сделать разницу. К тому же и скамейка запасных «Шахтера» очень сильна, – считает Маркевич.

После 16 туров лидером турнирной таблицы является ЛНЗ, который набрал 35 баллов и опережает «Шахтер» по дополнительным показателям. На третьей позиции разместилось житомирское «Полесье» (30 пунктов), четвертым идет «Динамо» – 26 баллов.

По теме:
Футболист сборной Украины не собирается продлевать контракт с Динамо
Мирон Маркевич сказал всю правду про махинации в Карпатах
Вирт получил приглашение от одного из старейших клубов Украины
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Шахтер Донецк Полесье Житомир Динамо Киев Мирон Маркевич
Николай Тытюк Источник: Meta.ua
Оцените материал
(23)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Буковина: переговоры с полузащитником Оболони, расставание с двумя игроками
Футбол | 22 декабря 2025, 13:23 0
Буковина: переговоры с полузащитником Оболони, расставание с двумя игроками
Буковина: переговоры с полузащитником Оболони, расставание с двумя игроками

Лидер Первой лиги пока пассивен на трансферном рынке

Основного игрока украинского клуба забрали в ТЦК
Футбол | 21 декабря 2025, 17:11 10
Основного игрока украинского клуба забрали в ТЦК
Основного игрока украинского клуба забрали в ТЦК

Андрей Дедяев защищал цвета сумской Виктории

Легенда Шахтера и сборной Украины может остаться без клуба
Футбол | 21.12.2025, 16:05
Легенда Шахтера и сборной Украины может остаться без клуба
Легенда Шахтера и сборной Украины может остаться без клуба
Решение принято. Известно, кто станет первым зимним новичком Динамо
Футбол | 22.12.2025, 05:22
Решение принято. Известно, кто станет первым зимним новичком Динамо
Решение принято. Известно, кто станет первым зимним новичком Динамо
Энтони ДЖОШУА: «Я даю этому бомжу восемь недель. Ты мужчина, или нет?»
Бокс | 22.12.2025, 07:02
Энтони ДЖОШУА: «Я даю этому бомжу восемь недель. Ты мужчина, или нет?»
Энтони ДЖОШУА: «Я даю этому бомжу восемь недель. Ты мужчина, или нет?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Месси получил сенсационное предложение о трансфере. Решение уже принято
Месси получил сенсационное предложение о трансфере. Решение уже принято
21.12.2025, 09:21 1
Футбол
Леннокс Льюис объяснил, почему Джошуа не уничтожил Пола в первых раундах
Леннокс Льюис объяснил, почему Джошуа не уничтожил Пола в первых раундах
21.12.2025, 07:22 1
Бокс
Джошуа и Джейк Пол были отстранены от бокса после поединка в Майами
Джошуа и Джейк Пол были отстранены от бокса после поединка в Майами
20.12.2025, 09:49
Бокс
Cелезнев стал вице-президентом украинского клуба
Cелезнев стал вице-президентом украинского клуба
20.12.2025, 15:44 12
Футбол
«Я еду». Ярмоленко «согласился» на предложение перехода в известный клуб
«Я еду». Ярмоленко «согласился» на предложение перехода в известный клуб
22.12.2025, 07:53 1
Футбол
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Они выехали из Украины. У них много денег, а Волошин...»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Они выехали из Украины. У них много денег, а Волошин...»
21.12.2025, 08:02 3
Футбол
ФОТО. Украинскую тенисистку назвали «самой красивой женщиной в мире»
ФОТО. Украинскую тенисистку назвали «самой красивой женщиной в мире»
20.12.2025, 09:52 14
Теннис
Джейк Пол сделал сенсационное заявление после поражения от Джошуа
Джейк Пол сделал сенсационное заявление после поражения от Джошуа
20.12.2025, 08:08 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем