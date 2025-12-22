ЛНЗ или Шахтер? Маркевич назвал команду, которая станет чемпионом Украины
Именитый тренер оценил шансы представителей Премьер-лиги в борьбе за первые три места
Именитый украинский тренер Мирон Маркевич поделился мнением о борьбе за медали и чемпионство среди команд элитного дивизиона чемпионата Украины, а также назвал главного фаворита на первое место.
– Какая, по вашему мнению, будет призовая тройка по итогам чемпионата?
– Трудно сказать, поскольку впереди зимняя подготовка. Многое будет зависеть от этой работы и трансферов команд. Однако сейчас, думаю, за медали будут бороться первые четыре команды турнирной таблицы.
Это ЛНЗ, «Шахтер», «Полесье» и «Динамо».
Впрочем, чемпионом с большой вероятностью станет команда Арды Турана. У «горняков» достаточно футболистов, которые могут сделать разницу. К тому же и скамейка запасных «Шахтера» очень сильна, – считает Маркевич.
После 16 туров лидером турнирной таблицы является ЛНЗ, который набрал 35 баллов и опережает «Шахтер» по дополнительным показателям. На третьей позиции разместилось житомирское «Полесье» (30 пунктов), четвертым идет «Динамо» – 26 баллов.
