Буковина: переговоры с полузащитником Оболони, расставание с двумя игроками

Как стало известно Sport.ua, «Буковина» провела переговоры по поводу полузащитника «Оболони» Олега Ильина. Однако говорить о его переходе в состав черновицкого клуба пока рано, тем более что до 31 декабря он находится на контракте с «пивоварами».

На данный момент потери у «Буковины» только две: за команду больше не будут выступать Юрий Глущук и Андрей Андрейчук, к которому проявляет интерес «Прикарпатье-Благо».

По имеющейся информации, не собираются покидать «Буковину» Кирилл Прокопчук, Даниил Голуб, Виталий Кольцов, Максим Гирный, хотя в прессе уже появлялись сообщения о том, что они продолжат карьеру в других командах.

Больше конкретики в кадровых вопросах появится 20 января, когда «Буковина» вернется из отпуска и начнет подготовку ко второй части сезона.

Ранее новичок «Буковины» Максим Войтиховский рассказал о трансфере в клуб.