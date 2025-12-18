Максим ВОЙТИХОВСКИЙ: «Кто же сейчас не хочет перейти в Буковину?»

Первым зимним новичком «Буковины» стал Максим Войтиховский. Форвард выступал за «Агробизнес» и в первой части чемпионата в 18-ти матчах забил 11 мячей. Игрок рассказал о подробностях трансфера и поделился ожиданиями от второй части сезона.

– Максим, приветствуем тебя в Черновцах, приветствуем в «Буковине»! Расскажи, что ты сейчас чувствуешь?

– Передаю привет всем болельщикам «желто-черных»! Испытываю удовольствие от того, что пришел в эту команду. Кто же сейчас не хочет перейти в такую ​​команду, как Буковина? Еще когда команда забивает в среднем 2,5 гола за матч, а ты – центральный нападающий. Меня это очень мотивирует. Я очень доволен, что оказался в Буковине и очень рад, что буду играть за «желто-черных»!

– В СМИ было много информации о заинтересованности тобой со стороны клубов УПЛ. Действительно ли ты отказал командам элитного дивизиона, отдав предпочтение «Буковине»?

– Можно сказать и так. «Буковина» еще с лета проявляла серьезный интерес во мне, но тогда были определенные нюансы, через которые переход так и не состоялся. Я уже тогда для себя решил, что, скорее всего, окажусь именно в «Буковине», как только появится такая возможность.

– Ударная осень в исполнении нашей команды тебя еще больше убедила?

– Конечно. Я снова повторюсь: кто не хочет играть в таком клубе, как Буковина? Думаю, многие футболисты хотели бы перейти сюда, и я не исключение. Очень рад стать игроком «Буковины».

– Был ли у тебя разговор с главным тренером до перехода? Чего ждет от тебя Сергей Шищенко?

– Да, разговор был, и даже не один. Мы пообщались, Сергей Юрьевич рассказал, как он видит меня на поле, в каких игровых компонентах мне нужно добавлять. Разговор был приятным, но я понимаю, что придется очень много работать. Это будет немного другой футбол в сравнении с тем, в который я играл в предыдущей команде.

– Ты переходишь в «Буковину» в статусе одного из лидеров бомбардирской гонки Первой лиги. Насколько тебе важно получить эту индивидуальную награду по итогам сезона?

– Не хочу обманывать: для каждого нападающего голы – это очень важно. Конечно, хочется забивать как можно больше и в каждом матче. Но для меня главное – держать уровень команды. Думаю, в Буковине у меня будет больше моментов, шансов. Самое важное – правильно перестроиться и органично влиться в коллектив.

– В 51 матче за «Агробизнес» ты забил 19 голов, но ни разу не отмечался в воротах «Буковины». Почему так произошло, как думаешь?

– Я сам себе не раз задавал этот вопрос. «Буковина» – очень сильная команда, против нее всегда трудно создавать моменты. Если честно, я даже не помню, чтобы у меня были какие-то стопроцентные шансы в матчах против черновчан. За четыре игры не было таких моментов, чтобы можно было точно забить. Наверное, какая-то «заколдованная» для меня команда.

– В сети распространяется разная информация о твоем росте: и 198, и 199 сантиметров. Расставим сейчас все точки над "i"?

– Мой рост – 200 сантиметров. Честно говоря, после 195 сантиметров я уже не помню, чтобы точно мерялся – нечем измерять дальше. Если серьезно, то да, мой рост ровно 2 метра.

– В течение карьеры тренеры тебя использовали и в центре защиты, и в опорной зоне, а сейчас играешь на острие атаки. Как это произошло?

– Я никогда не чувствовал себя ни защитником, ни опорным полузащитником. Всю жизнь хотел играть в нападении, любил забивать голы, жил этим. Но в какой-то момент начал очень быстро расти и тренеры постепенно опускали меня все ниже. Скажу откровенно – я мучался на тех позициях, не получал удовольствия от игры. Поэтому постоянно убегал вперед и пытался забивать голы. Хорошо, что в один момент принял решение: буду центральным нападающим и играть именно на острие атаки.

– Но если ситуативно придется сыграть, например, в центре защиты?

– Думаю, нет. Это мое принципиальное решение. Я понимаю, что постоянные переходы между позициями не принесут мне никакой пользы.

– Болельщики знают тебя не только как автора эффектных голов, но и футболиста, умеющего ярко отпраздновать взятие ворот соперника. Что это за фишка с столь интересным празднованием?

– Я праздную так еще с лет тринадцати, когда очень редко забивал еще в юношеских командах «Днепра». Это празднование со «стрелой», как у Робин Гуда, я сам себе придумал. Это больше для эмоций, радости. Футбол – это как театр, он должен дарить эмоции. Я стараюсь делать все, чтобы болельщикам на трибунах было интересно.

– Ты вспомнил «Днепр», где играл со многими звездными футболистами – с Назаренко, Назариной, Довбиком и другими. Может, что-то перенял для себя от Артема Довбика?

– Для меня Артем Довбык – это топ-футболист. Когда мне было шестнадцать, я смотрел, как он работает на поле, как тренируется после тренировок. Это большой пример для меня. Я многое у него взял – как действовать в штрафной, как работать над собой.

– С кем-то из нынешних партнеров ты уже хорошо знаком?

– Конечно, со многими игроками часто пересекались на футбольных полях. С Олегом Кожушко мы много лет были вместе в «Днепре», еще из академии. С Виталием Дахновским часто играем в компьютерные игры – веселый парень, сильный футболист, но вот в играх он не очень. Еще пересекались с Родионом Плаксой в «Черноморце».

– Уже почувствовал поддержку новых партнеров?

– Да. Дахновский мне почти каждый день пишет, спрашивает как дела. Он, кажется, даже больше меня хотел, чтобы я подписал контракт. Говорит, готов был запустить онлайн-трансляцию заключения контракта с «Буковиной». Сегодня в Черновцах встретился с Яном Морговским. Уж очень хочу поскорее познакомиться со всей командой и начать тренировку.

– Напоследок – что хотел бы сказать болельщикам «Буковины»?

– Хочу искренне поблагодарить черновчан за то, как меня поддержали, когда мне на стадионе вручали статуэтку лучшего игрока месяца. Я им очень благодарен за теплые слова и поддержку. Мне это очень запомнилось и даже растрогало – это было действительно очень приятно. Я это очень ценю и буду стараться отблагодарить черновчан яркой игрой и голами.