Скрипник еще размышляет. Зарю могут покинуть два украинца
Владислав Вакула и Иван Головкин не оправдывают надежды
Как стало известно Sport.ua, тренерский штаб «Зари» еще не определился, целесообразно ли дальнейшее пребывание в команде полузащитников Владислава Вакулы и Ивана Головкина, которые в первой части чемпионата приняли участие соответственно в трех и одном календарных поединках.
Пока они не могут конкурировать с одноклубниками, также играющими в средней линии.
По имеющейся информации, конкретика в этом кадровом вопросе должна появиться уже в ближайшее время.
Футболисты «Зари» соберутся после отпуска 12 января и после медосмотра отправятся на сбор в Турцию.
Ранее сообщалось, что «Заря» намерена взять на просмотр украинца.
