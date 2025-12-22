Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Скрипник еще размышляет. Зарю могут покинуть два украинца
Украина. Премьер лига
Скрипник еще размышляет. Зарю могут покинуть два украинца

Владислав Вакула и Иван Головкин не оправдывают надежды

Скрипник еще размышляет. Зарю могут покинуть два украинца
ФК Заря Луганск. Виктор Скрипник

Как стало известно Sport.ua, тренерский штаб «Зари» еще не определился, целесообразно ли дальнейшее пребывание в команде полузащитников Владислава Вакулы и Ивана Головкина, которые в первой части чемпионата приняли участие соответственно в трех и одном календарных поединках.

Пока они не могут конкурировать с одноклубниками, также играющими в средней линии.

По имеющейся информации, конкретика в этом кадровом вопросе должна появиться уже в ближайшее время.

Футболисты «Зари» соберутся после отпуска 12 января и после медосмотра отправятся на сбор в Турцию.

Ранее сообщалось, что «Заря» намерена взять на просмотр украинца.

Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
