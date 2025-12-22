Скрипник еще размышляет. Зарю могут покинуть два украинца

Как стало известно Sport.ua, тренерский штаб «Зари» еще не определился, целесообразно ли дальнейшее пребывание в команде полузащитников Владислава Вакулы и Ивана Головкина, которые в первой части чемпионата приняли участие соответственно в трех и одном календарных поединках.

Пока они не могут конкурировать с одноклубниками, также играющими в средней линии.

По имеющейся информации, конкретика в этом кадровом вопросе должна появиться уже в ближайшее время.

Футболисты «Зари» соберутся после отпуска 12 января и после медосмотра отправятся на сбор в Турцию.

Ранее сообщалось, что «Заря» намерена взять на просмотр украинца.