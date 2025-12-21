Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Играл в Германии и Словакии. Заря намерена взять на просмотр украинца
Украина. Вторая лига
21 декабря 2025, 14:27 | Обновлено 21 декабря 2025, 14:28
335
0

Играл в Германии и Словакии. Заря намерена взять на просмотр украинца

Максим Стрюков может поехать на просмотр в луганском матче

21 декабря 2025, 14:27 | Обновлено 21 декабря 2025, 14:28
335
0
Играл в Германии и Словакии. Заря намерена взять на просмотр украинца
Максим Стрюков

Украинский защитник Максим Стрюков может поехать на просмотр в «Зарю». Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, представитель Украинской Премьер-лиги намерен взять 20-летнего фулбека на предстоящие сборы, чтобы он прошел просмотр.

У Максима есть опыт выступлений в Европе в составах молодежных команд «Ганновера» и словацкого «Саморина». С лета 2025 года Стрюков является свободным агентом.

Ранее стало известно, собирается ли Виктор Скрипник покинуть «Зарю».

По теме:
Известный инсайдер: «У Довбика есть предложения из-за границы»
Стало известно, собирается ли Скрипник покинуть Зарю
Полтава отказалась от услуг трех футболистов
Ганновер трансферы трансферы УПЛ Заря Луганск свободный агент
Даниил Кирияка Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кубок африканских наций 2025. Состав групп, расписание матчей
Футбол | 21 декабря 2025, 14:04 3
Кубок африканских наций 2025. Состав групп, расписание матчей
Кубок африканских наций 2025. Состав групп, расписание матчей

Континентальный турнир стартует 21 декабря в Марокко

Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Откуда Суркис мог знать? У Шовковского были...»
Футбол | 20 декабря 2025, 19:17 1
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Откуда Суркис мог знать? У Шовковского были...»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Откуда Суркис мог знать? У Шовковского были...»

Известный тренер – о назначении Костюка

Артем МИЛЕВСКИЙ: «Они выехали из Украины. У них много денег, а Волошин...»
Футбол | 21.12.2025, 08:02
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Они выехали из Украины. У них много денег, а Волошин...»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Они выехали из Украины. У них много денег, а Волошин...»
АЛИЕВ: «Я Суркису сказал, что этому усатому больше никогда не подам руки»
Футбол | 21.12.2025, 14:08
АЛИЕВ: «Я Суркису сказал, что этому усатому больше никогда не подам руки»
АЛИЕВ: «Я Суркису сказал, что этому усатому больше никогда не подам руки»
Футболист Динамо может сенсационно перебраться в Китай. Сделано предложение
Футбол | 20.12.2025, 17:28
Футболист Динамо может сенсационно перебраться в Китай. Сделано предложение
Футболист Динамо может сенсационно перебраться в Китай. Сделано предложение
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Сынок, пора домой». Клуб Первой лиги пригласил Ярмоленко
«Сынок, пора домой». Клуб Первой лиги пригласил Ярмоленко
20.12.2025, 23:26 1
Футбол
Лука Модрич обратился к Лунину после того, как тот стал капитаном Реала
Лука Модрич обратился к Лунину после того, как тот стал капитаном Реала
20.12.2025, 04:02 4
Футбол
ВИДЕО. Сломал челюсть. Реакция Джошуа на победу в поединке с Джейком Полом
ВИДЕО. Сломал челюсть. Реакция Джошуа на победу в поединке с Джейком Полом
20.12.2025, 12:17
Бокс
Усик сделал Джошуа ценный подарок. Энтони был в восторге
Усик сделал Джошуа ценный подарок. Энтони был в восторге
20.12.2025, 06:22 1
Бокс
Рекорд Борковского. Определен победитель мужского спринта КМ в Анси
Рекорд Борковского. Определен победитель мужского спринта КМ в Анси
19.12.2025, 16:27 14
Биатлон
Андрей Ярмоленко составил компанию Александру Шовковскому
Андрей Ярмоленко составил компанию Александру Шовковскому
19.12.2025, 11:01 2
Футбол
Джошуа и Джейк Пол были отстранены от бокса после поединка в Майами
Джошуа и Джейк Пол были отстранены от бокса после поединка в Майами
20.12.2025, 09:49
Бокс
Динамо зимой готово расстаться сразу с пятью игроками
Динамо зимой готово расстаться сразу с пятью игроками
20.12.2025, 07:22 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем