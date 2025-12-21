Играл в Германии и Словакии. Заря намерена взять на просмотр украинца

Украинский защитник Максим Стрюков может поехать на просмотр в «Зарю». Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, представитель Украинской Премьер-лиги намерен взять 20-летнего фулбека на предстоящие сборы, чтобы он прошел просмотр.

У Максима есть опыт выступлений в Европе в составах молодежных команд «Ганновера» и словацкого «Саморина». С лета 2025 года Стрюков является свободным агентом.

