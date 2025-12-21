Стало известно, собирается ли Скрипник покинуть Зарю

Как стало известно Sport.ua, сообщения в СМИ о том, что главный тренер луганчан Виктор Скрипник может продолжить карьеру в Казахстане, не соответствуют действительности. У опытного специалиста действующий контракт с «Зарей» и он собирается отработать его до конца.

По имеющейся информации, Скрипник сейчас находится в отпуске в Германии и присоединится к «Заре» на сборах в Турции вечером 14 января, а на следующий день проведет первую тренировку в новом году.

Пока «Заря» занимает восьмое место в чемпионате, набрав 23 очка.

Ранее сообщалось, что главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник может возглавить казахстанский «Актобе».