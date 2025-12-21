Стало известно, собирается ли Скрипник покинуть Зарю
Первая тренировка у луганчан – 15 января
Как стало известно Sport.ua, сообщения в СМИ о том, что главный тренер луганчан Виктор Скрипник может продолжить карьеру в Казахстане, не соответствуют действительности. У опытного специалиста действующий контракт с «Зарей» и он собирается отработать его до конца.
По имеющейся информации, Скрипник сейчас находится в отпуске в Германии и присоединится к «Заре» на сборах в Турции вечером 14 января, а на следующий день проведет первую тренировку в новом году.
Пока «Заря» занимает восьмое место в чемпионате, набрав 23 очка.
Ранее сообщалось, что главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник может возглавить казахстанский «Актобе».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Как прошел самый странный бой 2025 года в боксе
На Витиньо нацелился «Ляонин Тирен»