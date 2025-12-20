Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Недавно я с ним встречался». Палкин рассказал о больших планах Мудрика
Англия
20 декабря 2025, 12:58 |
929
3

«Недавно я с ним встречался». Палкин рассказал о больших планах Мудрика

Генеральный директор Шахтера – о допинг-скандале с участием Михаила

20 декабря 2025, 12:58 |
929
3 Comments
«Недавно я с ним встречался». Палкин рассказал о больших планах Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин верит, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик вернется в футбол после допингового скандала еще сильнее.

«Недавно я встречался с Михаилом в Лондоне, мы до сих пор поддерживаем связь. То, что с ним произошло, было очень неудачным периодом. Я верю в его невиновность и характер.

Он силен духом, амбициозен и полон решимости бороться за свое будущее. Я уверен, что он вернется еще сильнее — лучшие годы у него еще впереди», — сказал Палкин в интервью EPL Index.

Ранее в Англии рассказали, что не так с допинг-скандалом Мудрика.

По теме:
Динамо опубликовало обращение к Тиаре: «Желаем долгой и успешной карьеры»
ВИДЕО. Футболист Динамо показал свою силовую тренировку
«На международной арене никаких перспектив». Гецко – о Динамо и Шахтере
Михаил Мудрик Шахтер Донецк Челси Сергей Палкин Английская Премьер-лига Украинская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу чемпионат Украины по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПСЖ обзавелся первым настоящим фарм-клубом. Там играет украинец
Футбол | 20 декабря 2025, 13:13 0
ПСЖ обзавелся первым настоящим фарм-клубом. Там играет украинец
ПСЖ обзавелся первым настоящим фарм-клубом. Там играет украинец

«Эйпен» Игоря Пластуна отныне полностью контролируется катарскими владельцами парижан

Анонс 17-го тура АПЛ. В понедельник без Ман Юнайтед, Тоттенхэм vs Ливерпуль
Футбол | 20 декабря 2025, 01:07 1
Анонс 17-го тура АПЛ. В понедельник без Ман Юнайтед, Тоттенхэм vs Ливерпуль
Анонс 17-го тура АПЛ. В понедельник без Ман Юнайтед, Тоттенхэм vs Ливерпуль

В субботу нас ждет целых восемь поединков чемпионата Англии по футболу

Усик без слов отреагировал на победу Джошуа над Джейком Полом
Бокс | 20.12.2025, 09:44
Усик без слов отреагировал на победу Джошуа над Джейком Полом
Усик без слов отреагировал на победу Джошуа над Джейком Полом
Сколько заработали Динамо и Шахтер в Лиге конференций?
Футбол | 20.12.2025, 10:13
Сколько заработали Динамо и Шахтер в Лиге конференций?
Сколько заработали Динамо и Шахтер в Лиге конференций?
Шоу в Майами. Энтони Джошуа нокаутировал блогера Джейка Пола в 6-м раунде
Бокс | 20.12.2025, 07:01
Шоу в Майами. Энтони Джошуа нокаутировал блогера Джейка Пола в 6-м раунде
Шоу в Майами. Энтони Джошуа нокаутировал блогера Джейка Пола в 6-м раунде
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
sania
А що ти ще можеш промичати, Палка? Що впарили неготового футболіста без мізків??
Ответить
+2
SHN
Раньше трансферы Шахтера сразу начинали играть,а тут то допер,то бесполезный Кельвин.
А ещё был стремный Фред до этого.
В АПЛ после такого кидалова должны задуматься о трансферах из Шахтера.
Ответить
+1
Перець
На підході трансфер Коноплі , комусь пощастить
Ответить
0
Популярные новости
Рекорд Борковского. Определен победитель мужского спринта КМ в Анси
Рекорд Борковского. Определен победитель мужского спринта КМ в Анси
19.12.2025, 16:27 13
Биатлон
УАЙЛДЕР: «Извините, но он бы победил Усика. Никто не одолеет его»
УАЙЛДЕР: «Извините, но он бы победил Усика. Никто не одолеет его»
18.12.2025, 21:01 3
Бокс
Лига конференций. Итоговая турнирная таблица: Шахтер вышел в 1/8 финала
Лига конференций. Итоговая турнирная таблица: Шахтер вышел в 1/8 финала
19.12.2025, 06:05 25
Футбол
Шапаренко решил подписать 16-кратный чемпион европейского чемпионата
Шапаренко решил подписать 16-кратный чемпион европейского чемпионата
19.12.2025, 08:54 12
Футбол
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определены 4 возможных соперника Шахтера
Сетка плей-офф Лиги конференций. Определены 4 возможных соперника Шахтера
19.12.2025, 06:23 66
Футбол
Украинская легкоатлетка – о смене гражданства: «Сухари кушать?»
Украинская легкоатлетка – о смене гражданства: «Сухари кушать?»
18.12.2025, 12:34 5
Другие виды
Без мотивации появился результат. Динамо уверенно обыграло Ноа
Без мотивации появился результат. Динамо уверенно обыграло Ноа
18.12.2025, 23:57 69
Футбол
5 футболистов основы Динамо, которые могут покинуть клуб в 2026 году
5 футболистов основы Динамо, которые могут покинуть клуб в 2026 году
18.12.2025, 08:34 39
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем