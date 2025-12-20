«Недавно я с ним встречался». Палкин рассказал о больших планах Мудрика
Генеральный директор Шахтера – о допинг-скандале с участием Михаила
Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин верит, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик вернется в футбол после допингового скандала еще сильнее.
«Недавно я встречался с Михаилом в Лондоне, мы до сих пор поддерживаем связь. То, что с ним произошло, было очень неудачным периодом. Я верю в его невиновность и характер.
Он силен духом, амбициозен и полон решимости бороться за свое будущее. Я уверен, что он вернется еще сильнее — лучшие годы у него еще впереди», — сказал Палкин в интервью EPL Index.
Ранее в Англии рассказали, что не так с допинг-скандалом Мудрика.
