«Недавно я с ним встречался». Палкин рассказал о больших планах Мудрика

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин верит, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик вернется в футбол после допингового скандала еще сильнее.

«Недавно я встречался с Михаилом в Лондоне, мы до сих пор поддерживаем связь. То, что с ним произошло, было очень неудачным периодом. Я верю в его невиновность и характер.

Он силен духом, амбициозен и полон решимости бороться за свое будущее. Я уверен, что он вернется еще сильнее — лучшие годы у него еще впереди», — сказал Палкин в интервью EPL Index.

