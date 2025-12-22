Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Игрокам Фиорентины разрешили вернуться домой после победы над Удинезе
Италия
22 декабря 2025, 11:45
Сбор команды на клубной базе завершен

Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 21 декабря, «Фиорентина» одержала долгожданную первую победу в этом сезоне Серии А, разгромив в домашнем матче «Удинезе» со счетом 5:1.

После этой игры главный тренер команды Паоло Ваноли, как и обещал ранее, завершил сбор команды, позволив игрокам вернуться домой.

В то же время клуб решил продолжить запрет игрокам на общение со СМИ. Даже после победы никто из футболистов «фиалок» не появился во флеш-зоне. Насколько долго будет продолжаться это молчание, пока неизвестно.

Несмотря на победу над «Удинезе», «Фиорентина» все еще остается последней в турнирной таблице Серии А, имея в активе всего девять очков, что на пять меньше, чем у 17-й «Дженоа».

Фиорентина Удинезе Серия A чемпионат Италии по футболу Паоло Ваноли
Иван Чирко Источник: FiorentinaNews.com
