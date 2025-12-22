Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо может потерять футболиста, который уже покинул Украину
Украина. Премьер лига
22 декабря 2025, 13:03 |
944
0

Динамо может потерять футболиста, который уже покинул Украину

Существует вероятность, что Анхель Торрес не будет больше играть за киевский клуб

22 декабря 2025, 13:03 |
944
0
Динамо может потерять футболиста, который уже покинул Украину
ФК Динамо Киев. Анхель Торрес

Вингер киевского «Динамо» Анхель Торрес может прекратить сотрудничество с украинской командой из-за ограниченного количества матчей, которые он провел в нынешнем сезоне.

Колумбиец перебрался в чемпионат Украины в мае 2025 года на правах свободного агента, а тренерский штаб во главе с Александром Шовковским обещал легионеру определенное игровое время.

Однако, Торрес так и не сумел завоевать место в стартовом составе, а также был часто недоступен из-за постоянных травм. В начале декабря вингер покинул чемпионат Украины и отправился на лечение в Португалию, опубликовав фотографию со словами «Раненый лев».

По информации источника, существует вероятность, что Анхель уже не вернется в Премьер-лигу, так как не заинтересован в продолжении карьеры в составе «Динамо».

Колумбийский футболист сыграл всего один тайм в Премьер-лиге против «Эпицентра» (4:1) в августе, и провел десять минут в ноябре в матче Лиги конференций с боснийским «Зриньски».

По теме:
Футболист сборной Украины не собирается продлевать контракт с Динамо
Вирт получил приглашение от одного из старейших клубов Украины
Тренер Металлурга: «Финишный отрезок первой части сезона мы провалили»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Анхель Торрес ТаТоТаке
Николай Тытюк Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЛНЗ опередил клубы АПЛ в борьбе за нигерийского полузащитника
Футбол | 22 декабря 2025, 13:22 0
ЛНЗ опередил клубы АПЛ в борьбе за нигерийского полузащитника
ЛНЗ опередил клубы АПЛ в борьбе за нигерийского полузащитника

20-летний Адам Якубу принял решение продолжить карьеру в чемпионате Украины

«Я еду». Ярмоленко «согласился» на предложение перехода в известный клуб
Футбол | 22 декабря 2025, 07:53 1
«Я еду». Ярмоленко «согласился» на предложение перехода в известный клуб
«Я еду». Ярмоленко «согласился» на предложение перехода в известный клуб

Андрей Николаевич в шутливой форме согласился перейти в «Чернигов»

Футболист сборной Украины покинет «Шахтер». Ему предлагали большие деньги
Футбол | 22.12.2025, 13:05
Футболист сборной Украины покинет «Шахтер». Ему предлагали большие деньги
Футболист сборной Украины покинет «Шахтер». Ему предлагали большие деньги
Джошуа отстранен от бокса после боя. У Пола ситуация еще более плачевная
Бокс | 22.12.2025, 08:45
Джошуа отстранен от бокса после боя. У Пола ситуация еще более плачевная
Джошуа отстранен от бокса после боя. У Пола ситуация еще более плачевная
Основного игрока украинского клуба забрали в ТЦК
Футбол | 21.12.2025, 17:11
Основного игрока украинского клуба забрали в ТЦК
Основного игрока украинского клуба забрали в ТЦК
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик отреагировал на брутальный нокаут Джошуа в бою против Пола
Усик отреагировал на брутальный нокаут Джошуа в бою против Пола
21.12.2025, 10:22
Бокс
КРАСЮК: «Бой Джошуа – Пол – это сон при температуре 39, но у Джейка...»
КРАСЮК: «Бой Джошуа – Пол – это сон при температуре 39, но у Джейка...»
20.12.2025, 12:55 2
Бокс
Юлия ЛЕВЧЕНКО: «Магучих? Почему все хотят это узнать...»
Юлия ЛЕВЧЕНКО: «Магучих? Почему все хотят это узнать...»
21.12.2025, 09:54
Другие виды
Cелезнев стал вице-президентом украинского клуба
Cелезнев стал вице-президентом украинского клуба
20.12.2025, 15:44 12
Футбол
В Динамо приняли решение по новичку. Сделают игроком основы
В Динамо приняли решение по новичку. Сделают игроком основы
21.12.2025, 09:45 6
Футбол
АЛИЕВ: «Я Суркису сказал, что этому усатому больше никогда не подам руки»
АЛИЕВ: «Я Суркису сказал, что этому усатому больше никогда не подам руки»
21.12.2025, 14:08 8
Футбол
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Они выехали из Украины. У них много денег, а Волошин...»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Они выехали из Украины. У них много денег, а Волошин...»
21.12.2025, 08:02 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем