Динамо может потерять футболиста, который уже покинул Украину

Вингер киевского «Динамо» Анхель Торрес может прекратить сотрудничество с украинской командой из-за ограниченного количества матчей, которые он провел в нынешнем сезоне.

Колумбиец перебрался в чемпионат Украины в мае 2025 года на правах свободного агента, а тренерский штаб во главе с Александром Шовковским обещал легионеру определенное игровое время.

Однако, Торрес так и не сумел завоевать место в стартовом составе, а также был часто недоступен из-за постоянных травм. В начале декабря вингер покинул чемпионат Украины и отправился на лечение в Португалию, опубликовав фотографию со словами «Раненый лев».

По информации источника, существует вероятность, что Анхель уже не вернется в Премьер-лигу, так как не заинтересован в продолжении карьеры в составе «Динамо».

Колумбийский футболист сыграл всего один тайм в Премьер-лиге против «Эпицентра» (4:1) в августе, и провел десять минут в ноябре в матче Лиги конференций с боснийским «Зриньски».