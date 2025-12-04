«Раненый лев». Травмированный футболист Динамо покинул Украину
Анхель Торрес провел в нынешнем сезоне всего два матча в составе киевского клуба
Вингер киевского «Динамо» Анхель Торрес покинул Украину и больше не сможет выйти на поле в составе «бело-синих» в нынешнем году.
25-летний венесуэльский футболист из-за травмы пропустил несколько месяцев и теперь отправился на лечение в Португалию. Легионер украинской команды опубликовал в социальных сетях видео из самолета.
Торрес перебрался в чемпионат Украины в мае 2025 года на правах свободного агента, однако из-за постоянных травм и недоверия со стороны тренерского штаба Александра Шовковского так и не сумел завоевать место в стартовом составе.
Венесуэлец провел на поле всего один тайм в Премьер-лиге против «Эпицентра» (4:1) в августе, и сыграл десять минут в ноябре в матче Лиги конференций с боснийским «Зриньски».
Контракт легионера с «Динамо» истекает в июне 2028 года, а его трансферная стоимость составляет 300 тысяч евро.
