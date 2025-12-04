Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Раненый лев». Травмированный футболист Динамо покинул Украину
Украина. Премьер лига
04 декабря 2025, 19:47 | Обновлено 04 декабря 2025, 20:15
3505
0

«Раненый лев». Травмированный футболист Динамо покинул Украину

Анхель Торрес провел в нынешнем сезоне всего два матча в составе киевского клуба

04 декабря 2025, 19:47 | Обновлено 04 декабря 2025, 20:15
3505
0
«Раненый лев». Травмированный футболист Динамо покинул Украину
ФК Динамо Киев. Анхель Торрес

Вингер киевского «Динамо» Анхель Торрес покинул Украину и больше не сможет выйти на поле в составе «бело-синих» в нынешнем году.

25-летний венесуэльский футболист из-за травмы пропустил несколько месяцев и теперь отправился на лечение в Португалию. Легионер украинской команды опубликовал в социальных сетях видео из самолета.

Торрес перебрался в чемпионат Украины в мае 2025 года на правах свободного агента, однако из-за постоянных травм и недоверия со стороны тренерского штаба Александра Шовковского так и не сумел завоевать место в стартовом составе.

Венесуэлец провел на поле всего один тайм в Премьер-лиге против «Эпицентра» (4:1) в августе, и сыграл десять минут в ноябре в матче Лиги конференций с боснийским «Зриньски».

Контракт легионера с «Динамо» истекает в июне 2028 года, а его трансферная стоимость составляет 300 тысяч евро.

По теме:
Заря – Карпаты. Текстовая трансляция матча
Просмотр для сборной. Стартовал турнир U-17 с участием Динамо и Шахтера
Мирон МАРКЕВИЧ: «Шовковский должен был прийти к руководителям Динамо»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Анхель Торрес травма
Николай Тытюк Источник: Instagram
Оцените материал
(25)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Белик вновь стреляет себе в ногу. Хотя в его словах была и есть правда
Футбол | 04 декабря 2025, 12:30 20
Белик вновь стреляет себе в ногу. Хотя в его словах была и есть правда
Белик вновь стреляет себе в ногу. Хотя в его словах была и есть правда

Главный тренер «Шахтера» U-19 продемонстрировал амбиции, но сделал это чересчур прямолинейно

Клопп готов возглавить Реал, если оттуда уйдут четыре футболиста
Футбол | 04 декабря 2025, 09:00 6
Клопп готов возглавить Реал, если оттуда уйдут четыре футболиста
Клопп готов возглавить Реал, если оттуда уйдут четыре футболиста

Юргену предложили заменить Хаби Алонсо

Бенфика назвала клубам АПЛ цену за Анатолия Трубина
Футбол | 04.12.2025, 07:37
Бенфика назвала клубам АПЛ цену за Анатолия Трубина
Бенфика назвала клубам АПЛ цену за Анатолия Трубина
Владелец Металлиста 1925: «Я сказал: все, уже наигрался в футбол»
Футбол | 04.12.2025, 05:55
Владелец Металлиста 1925: «Я сказал: все, уже наигрался в футбол»
Владелец Металлиста 1925: «Я сказал: все, уже наигрался в футбол»
Забарный сыграет с Сафоновым? ПСЖ рассказал о травмированных футболистах
Футбол | 04.12.2025, 19:01
Забарный сыграет с Сафоновым? ПСЖ рассказал о травмированных футболистах
Забарный сыграет с Сафоновым? ПСЖ рассказал о травмированных футболистах
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сенсационный клуб УПЛ проведет большое усиление состава. Деньги есть
Сенсационный клуб УПЛ проведет большое усиление состава. Деньги есть
03.12.2025, 04:05 26
Футбол
ЧМ по socca. Украина разгромила Испанию и вышла в плей-офф с первого места
ЧМ по socca. Украина разгромила Испанию и вышла в плей-офф с первого места
04.12.2025, 01:59 4
Другие виды
Тренер Шахтера: «Ринат Ахметов разрешил переход в Динамо»
Тренер Шахтера: «Ринат Ахметов разрешил переход в Динамо»
03.12.2025, 07:02 4
Футбол
Супертяжеловес отреагировал на решение Усика провести бой с Уайлдером
Супертяжеловес отреагировал на решение Усика провести бой с Уайлдером
03.12.2025, 03:02
Бокс
Для Динамо нашли замену Костюку и не позавидовали
Для Динамо нашли замену Костюку и не позавидовали
04.12.2025, 08:02 4
Футбол
Решающие 0.3 секунды. Легенда биатлона впервые за 2 года выиграла гонку КМ
Решающие 0.3 секунды. Легенда биатлона впервые за 2 года выиграла гонку КМ
02.12.2025, 17:59 18
Биатлон
Суркис не захотел назначать тренера из-за его трансферных аппетитов
Суркис не захотел назначать тренера из-за его трансферных аппетитов
03.12.2025, 06:58 7
Футбол
Месть за дерзость. Норвежцы утерли нос Самуэльссону, триумф Ботна
Месть за дерзость. Норвежцы утерли нос Самуэльссону, триумф Ботна
03.12.2025, 18:02 22
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем