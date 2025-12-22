Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Трабзонспор внимательно следит за талантливым игроком Динамо
Украина. Премьер лига
Трабзонспор внимательно следит за талантливым игроком Динамо

Тарас Михавко остается интересной опцией усиления для «бордово-синих»

Трабзонспор внимательно следит за талантливым игроком Динамо
facebook.com/fcdynamoua

Клуб турецкой Суперлиги «Трабзонспор» изучает варианты усиления состава в зимнее трансферное окно.

Сообщается, что в фокусе внимания «бордово-синих» остается 20-летний центрбек «Динамо» Тарас Михавко, который в ноябре дебютировал в рядах национальной сборной Украины.

«Трабзонспор», как отмечает источник, «внимательно следит» за Михавко, который считается одним из наиболее талантливых молодых игроков нынешнего «Динамо».

Контракт Михавко с «Динамо» действует до конца февраля 2028 года.

В текущем сезоне Тарас сыграл 26 матчей за «бело-синих», в которых отличился 3 забитыми мячами.

Напомним, цвета «Трабзонспора» ныне защищают трое украинцев – защитник Арсений Батагов, хавбек Александр Зубков и форвард Даниил Сикан.

Тарас Михавко Динамо Киев Трабзонспор трансферы трансферы УПЛ
Алексей Сливченко Источник: Fotomac
Фанькин кот
На этот раз хоть забил три не в свои ворота.
Ответить
+1
OKs100
Динамо уже передержало Михавко. Его нужно было отпускать ещё два года назад. 
Ответить
0
Перець
ви нестежте за ним  а купуйте молодого таланта
Ответить
0
