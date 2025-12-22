Трабзонспор внимательно следит за талантливым игроком Динамо
Тарас Михавко остается интересной опцией усиления для «бордово-синих»
Клуб турецкой Суперлиги «Трабзонспор» изучает варианты усиления состава в зимнее трансферное окно.
Сообщается, что в фокусе внимания «бордово-синих» остается 20-летний центрбек «Динамо» Тарас Михавко, который в ноябре дебютировал в рядах национальной сборной Украины.
«Трабзонспор», как отмечает источник, «внимательно следит» за Михавко, который считается одним из наиболее талантливых молодых игроков нынешнего «Динамо».
Контракт Михавко с «Динамо» действует до конца февраля 2028 года.
В текущем сезоне Тарас сыграл 26 матчей за «бело-синих», в которых отличился 3 забитыми мячами.
Напомним, цвета «Трабзонспора» ныне защищают трое украинцев – защитник Арсений Батагов, хавбек Александр Зубков и форвард Даниил Сикан.
