Трабзонспор внимательно следит за талантливым игроком Динамо

Клуб турецкой Суперлиги «Трабзонспор» изучает варианты усиления состава в зимнее трансферное окно.

Сообщается, что в фокусе внимания «бордово-синих» остается 20-летний центрбек «Динамо» Тарас Михавко, который в ноябре дебютировал в рядах национальной сборной Украины.

«Трабзонспор», как отмечает источник, «внимательно следит» за Михавко, который считается одним из наиболее талантливых молодых игроков нынешнего «Динамо».

Контракт Михавко с «Динамо» действует до конца февраля 2028 года.

В текущем сезоне Тарас сыграл 26 матчей за «бело-синих», в которых отличился 3 забитыми мячами.

Напомним, цвета «Трабзонспора» ныне защищают трое украинцев – защитник Арсений Батагов, хавбек Александр Зубков и форвард Даниил Сикан.