Чемпионат Португалии
Алверка
22.12.2025 20:45 - : -
Порту
Португалия
22 декабря 2025, 07:22 | Обновлено 22 декабря 2025, 07:24
Алверка – Порту. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии

Поединок состоится 22 декабря и начнется в 20:45 по Киеву

Алверка – Порту. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine

22 декабря, свою встречу в чемпионате Португалии проведут Алверка – Порту. Начало матча запланировано на 20:45 по киевскому времени.

Алверка

Новичок элиты португальского футбола, пытается освоиться в новом для себя дивизионе. Пока дела идут неплохо, Алверка занимает 11 строчку в чемпионате, отрыв от опасной зоны составляет 5 очков.

В последнем туре команда уступила на выезде одному из аутсайдеров Ароуки со счетом 0:1, хотя тут пришлось отыграть в меньшинстве полтора тайма, что стало основной причиной неудачи. Так клуб прервал приятную серию из трех матчей без поражений. Конечно, важно закрепиться в сильнейшем дивизионе, поэтому сохранение прописки первоочередная задача.

По результатам видно, что Альверка играет с акцентом на оборону, вполне оправданная стратегия, когда приходится против многих опытных и сильных соперников выше классом.

Порту

«Драконы» пока выглядят сильно на всех фронтах, у клуба всего два поражения во всех турнирах, а в чемпионате у клуба и вовсе 13 побед и одна ничья. Порту уверенно лидирует после 14 туров, опережая ближайшего преследователя на пять очков. В последнем туре команда одолела дома Эштрелу Амадору со счетом 3:1.

Хорошо выступают «драконы» и в Лиге Европы, где занимают восьмую строчку в турнирной таблице, борьба такая плотная, что отставание от лидера составляет два очка. С выходом в плей-офф проблем не будет, но желательно удержаться в топ-8. Команда в отличной форме, из чего надо выжимать максимум, пока главные конкуренты периодически допускают осечки. Цель на сезон привычная, стать чемпионом, а также хорошо выступить в других турнирах.

Личные встречи

В очных противостояниях большой перевес на стороне Порту, но матчей было не так много, а последняя встреча состоялась больше 20 лет назад.

Прогноз

Гости большие фавориты этой встречи, несмотря на то, что играют в гостях. Алверка играет дома с переменным успехом, но в последних пяти встречах на своем поле, уступила всего раз. Класс «драконов» выше, они должны это показать на поле, возьму осторожную ставку на победу Порту с форой -1 гол за 1,53.

Алверка
22 декабря 2025 -
20:45
Порту
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
