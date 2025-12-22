Драконы в огне. Порту разгромил Алверку и упрочил лидерство в Португалии

22 декабря в 15-м туре чемпионата Португалии «Порту» одержал разгромную победу над «Алверкой» со счетом 3:0.

Матч прошел на Estadio Complexo Desportivo в районе Алверка-ду-Рибатежу, пригороде Лиссабона.

Первый гол в игре на 29-й минуте забил Борха Сайнс после передачи Родриго Моры. На 57-й минуте Алан Варела удвоил преимущество «драконов».

Точку в матче поставил Борха Сайнс на 69-й минуте (снова после передачи Родриго Моры), установив счет 3:0 в пользу «Порту».

Эта победа позволила «Порту» укрепить лидерство в чемпионате Португалии (43 очка), далее идут «Спортинг» (35), «Бенфика» (32).

Чемпионат Португалии. 15-й тур, 22 декабря 2025

Алверка – Порту – 0:3

Голы: Борха Сайнс, 29, 69, Алан Варела, 57

