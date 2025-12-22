Драконы в огне. Порту разгромил Алверку и упрочил лидерство в Португалии
Дубль у хозяев поля оформил Борха Сайнс, еще один гол забил Алан Варела
22 декабря в 15-м туре чемпионата Португалии «Порту» одержал разгромную победу над «Алверкой» со счетом 3:0.
Матч прошел на Estadio Complexo Desportivo в районе Алверка-ду-Рибатежу, пригороде Лиссабона.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первый гол в игре на 29-й минуте забил Борха Сайнс после передачи Родриго Моры. На 57-й минуте Алан Варела удвоил преимущество «драконов».
Точку в матче поставил Борха Сайнс на 69-й минуте (снова после передачи Родриго Моры), установив счет 3:0 в пользу «Порту».
Эта победа позволила «Порту» укрепить лидерство в чемпионате Португалии (43 очка), далее идут «Спортинг» (35), «Бенфика» (32).
Чемпионат Португалии. 15-й тур, 22 декабря 2025
Алверка – Порту – 0:3
Голы: Борха Сайнс, 29, 69, Алан Варела, 57
Турнирная таблица
Видео голов и обзор матча
Фотогалерея
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Конопля покинет «Шахтер»
Никлас Фюллькруг покидает «Вест Хэм»