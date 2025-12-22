Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Рома предложила сенсационному клубу из Англии подписать Довбика
Италия
22 декабря 2025, 12:21 | Обновлено 22 декабря 2025, 12:25
Рома предложила сенсационному клубу из Англии подписать Довбика

Спортивный директор Фредерик Массара провел переговоры с «Сандерлендом»

Рома предложила сенсационному клубу из Англии подписать Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Форвард итальянской «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик будет выставлен на трансфер, поскольку не входит в планы главного тренера Джан Пьеро Гасперини. Об этом сообщило издание Romapress.

Спортивный директор «волков» Фредерик Массара ведет переговоры с некоторыми командами, которые заинтересованы в приобретении 28-летнего футболиста.

По информации источника, английский «Сандерленд» получил предложение подписать Довбика – Масара провел встречу со своим хорошо знакомым коллегой Флораном Гизольфи, который ранее работал в «Роме», но позже перебрался в Премьер-лигу.

«Черные коты» стали настоящим открытием в нынешнем сезоне и, несмотря на все пессимистичные прогнозы перед началом сезона, занимают довольно высокое шестое место. «Сандерленд» всего на два балла отстает от «Челси» и «Ливерпуля».

Цель «Ромы» по-прежнему состоит в том, чтобы извлечь выгоду из трансфера украинского нападающего. В услугах Довбика также заинтересованы «Вест Хэм» и «Эвертон».

В нынешнем сезоне украинский форвард провел 14 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Контракт Артема истекает в июне 2029 года, а его трансферная стоимость составляет 25 миллионов евро.

Николай Тытюк Источник: RomaPress
