Рома предложила сенсационному клубу из Англии подписать Довбика

Форвард итальянской «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик будет выставлен на трансфер, поскольку не входит в планы главного тренера Джан Пьеро Гасперини. Об этом сообщило издание Romapress.

Спортивный директор «волков» Фредерик Массара ведет переговоры с некоторыми командами, которые заинтересованы в приобретении 28-летнего футболиста.

По информации источника, английский «Сандерленд» получил предложение подписать Довбика – Масара провел встречу со своим хорошо знакомым коллегой Флораном Гизольфи, который ранее работал в «Роме», но позже перебрался в Премьер-лигу.

«Черные коты» стали настоящим открытием в нынешнем сезоне и, несмотря на все пессимистичные прогнозы перед началом сезона, занимают довольно высокое шестое место. «Сандерленд» всего на два балла отстает от «Челси» и «Ливерпуля».

Цель «Ромы» по-прежнему состоит в том, чтобы извлечь выгоду из трансфера украинского нападающего. В услугах Довбика также заинтересованы «Вест Хэм» и «Эвертон».

В нынешнем сезоне украинский форвард провел 14 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Контракт Артема истекает в июне 2029 года, а его трансферная стоимость составляет 25 миллионов евро.