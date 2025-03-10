ОФИЦИАЛЬНО. Лидер Первой лиги подписал двух футболистов Ингульца

Лидер Первой лиги Украины «Кудровка» оформила трансфер двух футболистов клуба «Ингулец», выступающего в Украинской Премьер-лиге. В состав команды присоединились Александр Козак и Максим Мельничук.

Пресс-служба клуба не сообщила информацию о деталях трансфера и контракта спортсменов. Однако известный портал Transfermarkt указал, что Александр и Максим стали игроками клуба на правах свободных агентов.

В новом коллективе Козак будет играть под 9-м игровым номером, тогда как Мельничук выбрал 91-й.

30-летний Козак в первой части сезона отыграл всего девять матчей, в которых оформил по одному голу и ассисту. Сколько же матчей в текущем сыграл и Мельничук, однако футболист отличился всего одним ассистом.