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Украина. Первая лига
10 марта 2025, 16:38 | Обновлено 10 марта 2025, 16:59
573
0

ОФИЦИАЛЬНО. Лидер Первой лиги подписал двух футболистов Ингульца

Александр Козак и Максим Мельничук присоединились к «Кудровке»

10 марта 2025, 16:38 | Обновлено 10 марта 2025, 16:59
573
0
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер Первой лиги подписал двух футболистов Ингульца
ФК Ингулец. Максим Мельничук

Лидер Первой лиги Украины «Кудровка» оформила трансфер двух футболистов клуба «Ингулец», выступающего в Украинской Премьер-лиге. В состав команды присоединились Александр Козак и Максим Мельничук.

Пресс-служба клуба не сообщила информацию о деталях трансфера и контракта спортсменов. Однако известный портал Transfermarkt указал, что Александр и Максим стали игроками клуба на правах свободных агентов.

В новом коллективе Козак будет играть под 9-м игровым номером, тогда как Мельничук выбрал 91-й.

30-летний Козак в первой части сезона отыграл всего девять матчей, в которых оформил по одному голу и ассисту. Сколько же матчей в текущем сыграл и Мельничук, однако футболист отличился всего одним ассистом.

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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