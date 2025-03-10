Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо Киев – Заря
Поединок 21-го тура чемпионата Украины состоится 11 марта в 15:30
Во вторник, 11 марта, состоится матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором сыграют киевское «Динамо» и луганская «Заря».
Поединок пройдет на стадионе имени В. Лобановского в Киеве. Начало встречи – в 15:30 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет арбитр Виктор Копиевский из Кропивницкого.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
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