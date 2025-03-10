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Украина. Премьер лига
10 марта 2025, 16:53 | Обновлено 10 марта 2025, 16:55
345
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо Киев – Заря

Поединок 21-го тура чемпионата Украины состоится 11 марта в 15:30

10 марта 2025, 16:53 | Обновлено 10 марта 2025, 16:55
345
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо Киев – Заря
Getty Images/Global Images Ukraine.

Во вторник, 11 марта, состоится матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором сыграют киевское «Динамо» и луганская «Заря».

Поединок пройдет на стадионе имени В. Лобановского в Киеве. Начало встречи – в 15:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Виктор Копиевский из Кропивницкого.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

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Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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