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Украина. Первая лига
10 марта 2025, 17:06 |
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Обменялись голами. Металлист и СК Вильхивцы провели спарринг

«Металлист» и СК «Вильхивцы» в контрольном матче сыграли вничью

10 марта 2025, 17:06 |
90
0
Обменялись голами. Металлист и СК Вильхивцы провели спарринг
ФК Металлист

Команды Первой и Второй лиги продолжают подготовку ко второй части сезона. Харьковский «Металлист» и СК «Вильхивцы» провели контрольный матч.

«Металлист» выступает в Первой лиге. После первой части сезона харьковский клуб занимает в турнирной таблице шестое место.

СК «Вильхивцы» представляет группу А Второй лиги. До зимней паузы команда набрала 11 очков в 12 матчах и расположилась на девятой позиции.

«Металлист» открыл счет на 30-й минуте матча. Гол на счету Кирилла Палянички. Однако победу харьковская команда не удержала. На 62-й минуте Владислав Фундук спас СК «Вильхивцы» от поражения.

Товарищеский матч. Ужгород. Стадион «Авангард»

«Металлист» – СК «Вильхивцы» – 1:1

Голы: Паляничка, 30 – Фундук, 62.

«Металлист» (1 тайм): Павел Плетнев, Кирилл Дигтярь, Виталий Федоров, Ярослав Санин, Михаил Шевченко, Артем Гебел, Даниил Примак, Кирилл Паляничка, Максим Ориховский, Никита Шахмаев, Егор Шерстюк.

«Металлист» (2 тайм): Владислав Рыбак, Кирилл Дигтярь, Габриель Гомес, Богдан Порох (Егор Шерстюк, 55), Петр Луцив, Даниил Тепляков, Кирилл Паляничка (Максим Ориховский, 60), Илья Лемба, Даниил Приходько, Евгений Исаенко, Алексей Горяинов.

СК «Вильхивцы» (1 тайм): Михаил Абрамов, Владимир Грачев, Дмитрий Немчанинов, Андрей Гаврилюк, Егор Базаров, Эдуард Тарасов, Роман Горенко, Сергей Панасенко, Артем Андрица, Василий Дебич, Михаил Шестаков.

СК «Вильхивцы» (2 тайм): Александр Киктенко, Владимир Грачев, Владислав Бабков, Даниэль Басовский, Егор Базаров, Владислав Фундук, Игорь Вагин, Александр Глагола, Александр Тимошенко, Василий Дебич, Михаил Шестаков.

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Сергей Турчак Источник: ФК Металлист
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