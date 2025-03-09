Украина. Премьер лига09 марта 2025, 18:10 | Обновлено 09 марта 2025, 18:18
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Киев Кэпиталз – Шторм. Плей-офф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Второй матч полуфинальной серии плей-офф
09 марта 2025, 18:10 | Обновлено 09 марта 2025, 18:18
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10 марта в 18:00 начнется второй матч полуфинальной серии плей-офф чемпионата Украины по хоккею между Киев Кэпиталз и Штормом.
Первый поединок завершился в пользу киевской команды со счетом 4:2. Серия идет до четырех побед.
В другом полуфинале Кременчуг ведет в серии с Соколом 2:0.
Киев Кэпиталз – Шторм. Старт в 18:00
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