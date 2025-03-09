Киев Кэпиталз – Шторм. Плей-офф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

10 марта в 18:00 начнется второй матч полуфинальной серии плей-офф чемпионата Украины по хоккею между Киев Кэпиталз и Штормом.

Первый поединок завершился в пользу киевской команды со счетом 4:2. Серия идет до четырех побед.

В другом полуфинале Кременчуг ведет в серии с Соколом 2:0.

Киев Кэпиталз – Шторм. Старт в 18:00