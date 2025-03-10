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Украина. Премьер лига
10 марта 2025, 12:57 | Обновлено 10 марта 2025, 14:27
1293
5

Матч УПЛ U19 между Динамо и Зарей не состоится

В составе гостей на матч прибыло всего 5 игроков

10 марта 2025, 12:57 | Обновлено 10 марта 2025, 14:27
1293
5
Матч УПЛ U19 между Динамо и Зарей не состоится
ФК Динамо Киев.

Матч 21-го тура молодежного чемпионата Украины между киевским «Динамо» и луганской «Зарей» не состоится, сообщают социальные сети киевского клуба.

Гости прибыли на матч, имея в составе всего 5 игроков. Окончательное решение по матчу будет принято руководством Премьер-лиги.

Матч должен был состояться 10 марта в 13:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось о том, что воспитанник «Динамо» может перейти в испанский гранд.

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Динамо Киев Динамо Киев U-19 Заря Луганск U-19 Заря Луганск Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу U-19 чемпионат Украины по футболу отмена матчей Динамо - Заря
Даниил Кирияка Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 5
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Falko
От, тільки мені цікаво, на чому прибули на матч 5 гравців Зорі: на автобусі чи на метро? Зоря ж наразі живе тут же, могли б і пішки.
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+2
Муґунот Уух
а навіщо було п'ятьох везти?
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+2
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Gargantua81
грипп?
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+1
apepa
Ну и дырявые выставили бы свои пять человек и матч бы состоялся. Пусть на мини поле. Не пойму в чем проблема??
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-1
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