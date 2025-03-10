Матч УПЛ U19 между Динамо и Зарей не состоится

Матч 21-го тура молодежного чемпионата Украины между киевским «Динамо» и луганской «Зарей» не состоится, сообщают социальные сети киевского клуба.

Гости прибыли на матч, имея в составе всего 5 игроков. Окончательное решение по матчу будет принято руководством Премьер-лиги.

Матч должен был состояться 10 марта в 13:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось о том, что воспитанник «Динамо» может перейти в испанский гранд.