Украина. Премьер лига10 марта 2025, 12:57 | Обновлено 10 марта 2025, 14:27
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Матч УПЛ U19 между Динамо и Зарей не состоится
В составе гостей на матч прибыло всего 5 игроков
10 марта 2025, 12:57 | Обновлено 10 марта 2025, 14:27
1293
5
Матч 21-го тура молодежного чемпионата Украины между киевским «Динамо» и луганской «Зарей» не состоится, сообщают социальные сети киевского клуба.
Гости прибыли на матч, имея в составе всего 5 игроков. Окончательное решение по матчу будет принято руководством Премьер-лиги.
Матч должен был состояться 10 марта в 13:00 по киевскому времени.
Ранее сообщалось о том, что воспитанник «Динамо» может перейти в испанский гранд.
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Комментарии 5
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От, тільки мені цікаво, на чому прибули на матч 5 гравців Зорі: на автобусі чи на метро? Зоря ж наразі живе тут же, могли б і пішки.
а навіщо було п'ятьох везти?
Показать Скрыть 1 ответ
грипп?
Ну и дырявые выставили бы свои пять человек и матч бы состоялся. Пусть на мини поле. Не пойму в чем проблема??
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